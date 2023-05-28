Половину сливок (около 200 миллилитров) вылейте в кастрюлю, добавьте сахар и нагревайте на медленном огне. Постоянно помешивайте, пока сахар не растворится.

Снимите кастрюлю с огня и поместите ее в контейнер (если у вас нет мороженицы, лучше всего использовать ту, которая легко поместится в холодильнике, а затем в морозилке).