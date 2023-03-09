Сочетание моркови и шоколада – это всегда особый вкусовой дуэт, особенно когда речь идет о домашнем мороженом. Кремовая консистенция, пикантный вкус, который можно обыграть небольшой порцией меда или кленового сиропа – это мороженое вызовет восторг и у детей, и у взрослых.

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Рецепт мороженого из моркови и шоколада

Время: 20 минут + несколько часов в замораживание

Порций: 4

Ингредиенты: – 100 грамм тертой моркови (или замороженной кубиками);

– 100 миллилитров густой сметаны;

– 250 миллилитров молока;

– 100 грамм сахара;

– 50 грамм тертого черного шоколада;

– 15 миллилитров экстракта ванили;

– щепотка корицы.

Приготовление:

Все ингредиенты кроме шоколада кладем в кастрюлю и нагреваем 7 – 8 минут на медленном огне. Отставляем массу, чтобы остыла.

Аккуратно перемешиваем массу и добавляем в нее шоколад.

Переводим массу в емкость для заморозки.

Кладем в морозилку минимум на 5 часов. Иногда массу следует перемешивать.

Приятного аппетита!