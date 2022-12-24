Медленные блюда обладают невероятным шармом, ведь долгое время приготовление делает их крайне насыщенными. Вкусовая палитра после длительного процесса становится настолько глубокой, что вряд ли кто-то пожалеет об потраченых усилиях и неторопливом приготовлении.
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Рецепт лукового супа в мультиварке
Время: больше 2 часов
Порций: 4
Особый суп / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 30 грамм сливочного масла (нарезанного кубиками);
- 800 грамм тонко нарезанного лука;
- 1,5 чайной ложки грубо порезанного тимьяна (по желанию);
- 1,5 чайной ложки сахара;
- 1,2 литра бульона (говяжьего или овощного).
Приготовление:
- В чаше мультиварки смешиваем лук, чабрец и сахар.
- Выставляем мультиварку на полную мощность и готовим несколько часов, пока лук не карамелизируется.
- Добавляем в чашу бульон и готовим еще 30 минут.
- Подаем к столу с гренками.
Приятного аппетита!