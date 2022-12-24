Когда есть свет и мультиварка: медленный луковый суп

24 декабря 2022, 17:45
Читати новину українською

Источник:

ВВС

Луковый суп – это особое блюдо, которое прекрасно подходит в холодную погоду. Его насыщенный вкус способен поднять настроение даже в самый пасмурный день.

Медленные блюда обладают невероятным шармом, ведь долгое время приготовление делает их крайне насыщенными. Вкусовая палитра после длительного процесса становится настолько глубокой, что вряд ли кто-то пожалеет об потраченых усилиях и неторопливом приготовлении.

Будет интересно Что нельзя добавлять в рождественский компот: эта ошибка испортит праздничный стол

Рецепт лукового супа в мультиварке

Время: больше 2 часов

Порций: 4

Особый суп / Фото Pexels

Ингредиенты:

  • 30 грамм сливочного масла (нарезанного кубиками);
  • 800 грамм тонко нарезанного лука;
  • 1,5 чайной ложки грубо порезанного тимьяна (по желанию);
  • 1,5 чайной ложки сахара;
  • 1,2 литра бульона (говяжьего или овощного).

Приготовление:

  1. В чаше мультиварки смешиваем лук, чабрец и сахар.
  2. Выставляем мультиварку на полную мощность и готовим несколько часов, пока лук не карамелизируется.
  3. Добавляем в чашу бульон и готовим еще 30 минут.
  4. Подаем к столу с гренками.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська