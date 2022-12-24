Когда есть свет и мультиварка: медленный луковый суп

Луковый суп – это особое блюдо, которое прекрасно подходит в холодную погоду. Его насыщенный вкус способен поднять настроение даже в самый пасмурный день.

Медленные блюда обладают невероятным шармом, ведь долгое время приготовление делает их крайне насыщенными. Вкусовая палитра после длительного процесса становится настолько глубокой, что вряд ли кто-то пожалеет об потраченых усилиях и неторопливом приготовлении.

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Рецепт лукового супа в мультиварке

Время: больше 2 часов

Порций: 4

Особый суп / Фото Pexels

Ингредиенты:

30 грамм сливочного масла (нарезанного кубиками);

800 грамм тонко нарезанного лука;

1,5 чайной ложки грубо порезанного тимьяна (по желанию);

1,5 чайной ложки сахара;

1,2 литра бульона (говяжьего или овощного).

Приготовление:

В чаше мультиварки смешиваем лук, чабрец и сахар. Выставляем мультиварку на полную мощность и готовим несколько часов, пока лук не карамелизируется. Добавляем в чашу бульон и готовим еще 30 минут. Подаем к столу с гренками.

Приятного аппетита!