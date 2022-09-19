Макароны с сыром за 10 минут: от них невозможно оторваться
19 сентября 2022 , 10:39Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Мы часто видим в американских фильмах, как бесятся от макарон с сыром дети и обожают готовить взрослые. Обычно они освещают это блюдо как аля-минут и это чистая правда.
Мак энд чиз, или макароны с сыром, без преувеличения готовятся за 10 минут. Насыщенный сырный соус, паприка, которая придает ему особенно вкус и любимые макароны – вкусность!
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Для этого блюда вы можете выбрать любой вид макарон: фузили, рожки или спагетти. Также в блюдо можно использовать уже готовые (вчерашние) макароны.
Рецепт макарон с сыром
- Время: 10 минут
- Порции: 2
– 200 граммов макарон;
– 30 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка муки;
– 250 – 300 миллилитров молока;
– 200 граммов твердого сыра (можно разного);
– 1/3 чайной ложки соли;
– 1/2 чайной ложки паприки;
– 1/2 чайной ложки сухого чеснока.
Приготовление:
- ️Отварите макароны в подсоленной воде до готовности.
- Параллельно готовим соус: на умеренном огне растапливаем масло, добавляем муку, перемешиваем, постепенно вливаем молоко и доводим соус до загустения.
- Натрите сыр на грубой терке.
- ️Солим (если для соуса вы выбрали сыр Чедер – можете дать буквально щепотку соли, потому что сам сыр достаточно соленый), добавляем молотую паприку, сушеный чеснок, натертый сыр и провариваем вместе еще 2 минуты.
- Процеживаем готовые макароны через дуршлаг.
- Добавляем отварные макароны, провариваем вместе еще минутку вместе с соусом.
- Подавайте блюдо прямо к столу.
Приятного тебе аппетита!