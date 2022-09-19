Макарони з сиром за 10 хвилин: від них не можливо відірватися

Ми часто бачимо в американських фільмах, як шаленіють від макаронів з сиром діти та обожнюють готувати дорослі. Зазвичай вони висвітлюють цю страву, як аля-мінут і це чиста правда.

Мак енд чіз, або макарони з сиром, без перебільшення готуються за 10 хвилин. Насичений сирний соус, паприка, яка надає йому особливо смаку та улюблені макарони – смакота!

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Для цієї страви ви можете обрати будь-який вид макаронів: фузілі, ріжки чи спагетті. Також, у страву можна використати вже готові (вчорашні) макарони.

Рецепт макаронів з сиром

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

– 200 грамів макаронів;– 30 грамів вершкового масла;– 1 столова ложка борошна;– 250 – 300 мілілітрів молока;– 200 грамів твердого сиру (можна різного);– 1/3 чайної ложки солі;– 1/2 чайної ложки паприки;– 1/2 чайної ложки сухого часнику.

Приготування:

️Відваріть макарони в підсоленій воді до готовності.

Паралельно готуємо соус: на помірному вогні розтоплюємо масло, додаємо борошно, перемішуємо, поступово вливаємо молоко і доводимо соус до загустіння.

Натріть сир на грубій тертці.

️Солимо (якщо для соусу ви обрали сир Чедер – можете дати буквально дрібку солі, бо сам сир достатньо солоний), додаємо мелену паприку, сушений часник, натертий сир і проварюємо разом ще 2 хвилини.

Проціджуємо готову макарони через друшляк.

️Додаємо відварені макарони, проварюємо разом ще хвилинку разом з соусом.

Подавайте страву одразу до столу.

Смачного!