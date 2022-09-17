Кабачковый рулет с плавленым сыром, грибами и помидорами

  • Время: 1 – 2 часа
  • Порции: 6 человек

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Приготовление:

  • Натрите кабачки на грубой терке и посолите. Оставьте их на 10 минут, чтобы стек излишний сок.
  • Отдельно взбейте куриные яйца со сметаной и добавьте отжатый кабачок. Всыпьте муку, соду и перемешайте тесто.
  • Разогрейте духовку до 200 градусов.
  • Закройте противень пергаментом для выпечки и вылейте тесто. Равномерно разровняйте его ложкой.
  • Выпекайте кабачковый корж 30 минут.


Кабачковый рулет / Фото Food Network

  • Достаньте противень из духовки и сразу пергамент с тестом переложите на поверхность, под низ положите силиконовый коврик или дощечку, чтобы готовое кабачковое тесто остыло.
  • Для начинки смешайте натертые плавленые сырки, выдавите чеснок, добавьте измельченный укроп. Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Не забудьте заправить все майонезом или сметаной.
  • Нарежьте помидоры произвольными кусочками, а нарезанные ломтиками шампиньоны отдельно поджарьте на сковороде.
  • Кабачковый корж смажьте творожной начинкой, выложите помидоры и грибы.
  • Скручиваем все в рулет и отправляем в холодильник на 1 – 2 часа.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт оладий из кабачка и сыра

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2 – 4

Приготовление:

  • Почистите кабачок от кожуры и промойте водой. Натрите его на грубой терке и отложите на сито, чтобы избавиться от лишнего сока. Посолите и перемешайте кабачок.
  • В отдельной миске смешайте куриные яйца, муку, натрите сыр на грубой терке. Перемешайте все ложкой.
  • Сдобрите все специями и добавьте мелко нарезанную зелень (укроп, базилик, кинза). Перемешайте.
  • Соедините кабачок с остальными ингредиентами и замесите однородное тесто.
  • Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Можно использовать масло в спрее, так вы не переборщите с ним.
  • Выкладывайте тесто на сковороду, и обжаривайте оладьи с двух сторон на среднем огне до румяной корочки.
  • Выложите оладьи на тарелку и подавайте с любимым соусом.

Приятного тебе аппетита!

Запеканка из кабачков в духовке

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4


Гратен из кабачков в духовке / Фото Whole Some Yum

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте дно и бока жаропрочной формы для запекания растительным маслом.
  • Помидоры и кабачки нарежьте тонкими кружочками и выложите в форму в один слой. Сверху смажьте песто, посолите и поперчите, посыпьте тертым сыром.
  • Запекайте блюдо в течение 45 минут. Подавайте к столу горячей.

Приятного тебе аппетита!

Лодки из кабачков и курятины

Время: 35 минут
Порции: 6

Приготовление:

  • Кабачки помойте, разрежьте пополам, внутри сделайте надрез и ложкой соберите мягкую часть.
  • Морковь помойте, почистите от кожуры, натрите на мелкой терке. Лук почистите, нарежьте мелкими кубиками.
  • На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук с морковью. Куриный фарш смешайте с обжаренным морковью и луком, добавьте соль, соус, перемешайте до однородной консистенции.
  • Из фарша сформируйте шарики, выложите в челноки кабачков. Переложите все в форму для запекания. Сыр нарежьте ломтиками, выложите на фарш.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте запекаться на 20-25 минут.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт маринованных кабачков со специей карри.

  • Время: 8 часов
  • Порции: 3 литровые банки


Маринованные кабачки с кари / Фото not quite nigella

Приготовление:

  • Сначала приготовим маринад. В кастрюле доведите до кипения воду, уксус, соль, карри и сахар. По желанию уксус можно добавить в конце. Проварите все несколько минут.
  • Репчатый лук нарежьте кружками или полу кружками. Выложите на дно банки вместе с кусочком сельдерея и листочком петрушки.
  • Нарежьте кабачки (лучше выбирать молодые) кружочками толщиной в пол сантиметра, максимум – один. Выложите их в банке. Залейте все горячим маринадом.
  • На дно кастрюли положите чистое полотенце, залейте водой и поместите банки с кабачками, накрытые крышками. После кипения варите полулитровые банки 10 – 15 минут.
  • Закройте банки ключом для консервации и переверните их вверх дном. Накройте теплым одеялом и оставьте при комнатной температуре до полного охлаждения.
  • Сохраняйте консервацию из кабачков в темном прохладном помещении в обычном положении.

Приятного тебе аппетита!