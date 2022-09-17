Кабачковый рулет с плавленым сыром, грибами и помидорами
- Время: 1 – 2 часа
- Порции: 6 человек
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Приготовление:
- Натрите кабачки на грубой терке и посолите. Оставьте их на 10 минут, чтобы стек излишний сок.
- Отдельно взбейте куриные яйца со сметаной и добавьте отжатый кабачок. Всыпьте муку, соду и перемешайте тесто.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Закройте противень пергаментом для выпечки и вылейте тесто. Равномерно разровняйте его ложкой.
- Выпекайте кабачковый корж 30 минут.
Кабачковый рулет / Фото Food Network
- Достаньте противень из духовки и сразу пергамент с тестом переложите на поверхность, под низ положите силиконовый коврик или дощечку, чтобы готовое кабачковое тесто остыло.
- Для начинки смешайте натертые плавленые сырки, выдавите чеснок, добавьте измельченный укроп. Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Не забудьте заправить все майонезом или сметаной.
- Нарежьте помидоры произвольными кусочками, а нарезанные ломтиками шампиньоны отдельно поджарьте на сковороде.
- Кабачковый корж смажьте творожной начинкой, выложите помидоры и грибы.
- Скручиваем все в рулет и отправляем в холодильник на 1 – 2 часа.
Приятного тебе аппетита!
Рецепт оладий из кабачка и сыра
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 4
Приготовление:
- Почистите кабачок от кожуры и промойте водой. Натрите его на грубой терке и отложите на сито, чтобы избавиться от лишнего сока. Посолите и перемешайте кабачок.
- В отдельной миске смешайте куриные яйца, муку, натрите сыр на грубой терке. Перемешайте все ложкой.
- Сдобрите все специями и добавьте мелко нарезанную зелень (укроп, базилик, кинза). Перемешайте.
- Соедините кабачок с остальными ингредиентами и замесите однородное тесто.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Можно использовать масло в спрее, так вы не переборщите с ним.
- Выкладывайте тесто на сковороду, и обжаривайте оладьи с двух сторон на среднем огне до румяной корочки.
- Выложите оладьи на тарелку и подавайте с любимым соусом.
Приятного тебе аппетита!
Запеканка из кабачков в духовке
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Гратен из кабачков в духовке / Фото Whole Some Yum
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте дно и бока жаропрочной формы для запекания растительным маслом.
- Помидоры и кабачки нарежьте тонкими кружочками и выложите в форму в один слой. Сверху смажьте песто, посолите и поперчите, посыпьте тертым сыром.
- Запекайте блюдо в течение 45 минут. Подавайте к столу горячей.
Приятного тебе аппетита!
Лодки из кабачков и курятины
Время: 35 минут
Порции: 6
Приготовление:
- Кабачки помойте, разрежьте пополам, внутри сделайте надрез и ложкой соберите мягкую часть.
- Морковь помойте, почистите от кожуры, натрите на мелкой терке. Лук почистите, нарежьте мелкими кубиками.
- На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук с морковью. Куриный фарш смешайте с обжаренным морковью и луком, добавьте соль, соус, перемешайте до однородной консистенции.
- Из фарша сформируйте шарики, выложите в челноки кабачков. Переложите все в форму для запекания. Сыр нарежьте ломтиками, выложите на фарш.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте запекаться на 20-25 минут.
Приятного тебе аппетита!
Рецепт маринованных кабачков со специей карри.
- Время: 8 часов
- Порции: 3 литровые банки
Маринованные кабачки с кари / Фото not quite nigella
Приготовление:
- Сначала приготовим маринад. В кастрюле доведите до кипения воду, уксус, соль, карри и сахар. По желанию уксус можно добавить в конце. Проварите все несколько минут.
- Репчатый лук нарежьте кружками или полу кружками. Выложите на дно банки вместе с кусочком сельдерея и листочком петрушки.
- Нарежьте кабачки (лучше выбирать молодые) кружочками толщиной в пол сантиметра, максимум – один. Выложите их в банке. Залейте все горячим маринадом.
- На дно кастрюли положите чистое полотенце, залейте водой и поместите банки с кабачками, накрытые крышками. После кипения варите полулитровые банки 10 – 15 минут.
- Закройте банки ключом для консервации и переверните их вверх дном. Накройте теплым одеялом и оставьте при комнатной температуре до полного охлаждения.
- Сохраняйте консервацию из кабачков в темном прохладном помещении в обычном положении.
Приятного тебе аппетита!