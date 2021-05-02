Теперь каждую пятницу на тарелках ее детей появляются настоящие шедевры – яркие домики, веселые животные и неординарные сказочные мотивы. И для этого мама использует обычные продукты, такие как рис, различные овощи и фрукты, бобовые, сыр и иногда соусы.

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Как все началось

Как ни странно, но раскрыть свой творческий потенциал Ревати помогли капризы ее дочерей-близнецов. Однажды в пятницу они отказывались идти в школу, и чтобы как-то поощрить их, она решила приготовить им что-то необычное.

Увидев милый обед, который был упакован для них, они были такими взволнованными, что немедленно собрали свои рюкзаки, чтобы пойти в школу. Они начали требовать тематический обед по пятницам, и я не могла им отказать,

– рассказывает мама.



Обед в школу / Фото RevsPassion

С тех пор Ревати создает для своих дочерей сбалансированные и уникальные блюда, которые богаты витаминами и микроэлементами, такими крайне необходимыми для детского организма.

Своими работами мама делится на странице в соцсети под псевдонимом RevsPassion.

Сказочные сцены на тарелке



Удивительный автомобиль / Фото RevsPassion



Девочка с собакой на скамейке / Фото RevsPassion



Аист несет младенца / Фото RevsPassion



Девочка читает книгу / Фото RevsPassion



Мишки на велосипеде / Фото RevsPassion



Девочка с зонтиком / Фото RevsPassion



Зайчики под деревцем / Фото RevsPassion



Пятнистая коровка / Фото RevsPassion



Русалочка / Фото RevsPassion