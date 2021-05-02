Теперь каждую пятницу на тарелках ее детей появляются настоящие шедевры – яркие домики, веселые животные и неординарные сказочные мотивы. И для этого мама использует обычные продукты, такие как рис, различные овощи и фрукты, бобовые, сыр и иногда соусы.

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Как все началось

Как ни странно, но раскрыть свой творческий потенциал Ревати помогли капризы ее дочерей-близнецов. Однажды в пятницу они отказывались идти в школу, и чтобы как-то поощрить их, она решила приготовить им что-то необычное.

Увидев милый обед, который был упакован для них, они были такими взволнованными, что немедленно собрали свои рюкзаки, чтобы пойти в школу. Они начали требовать тематический обед по пятницам, и я не могла им отказать,
– рассказывает мама.


Обед в школу / Фото RevsPassion

С тех пор Ревати создает для своих дочерей сбалансированные и уникальные блюда, которые богаты витаминами и микроэлементами, такими крайне необходимыми для детского организма.

Своими работами мама делится на странице в соцсети под псевдонимом RevsPassion.

Сказочные сцены на тарелке


Удивительный автомобиль / Фото RevsPassion


Девочка с собакой на скамейке / Фото RevsPassion


Аист несет младенца / Фото RevsPassion


Девочка читает книгу / Фото RevsPassion


Мишки на велосипеде / Фото RevsPassion


Девочка с зонтиком / Фото RevsPassion


Зайчики под деревцем / Фото RevsPassion


Пятнистая коровка / Фото RevsPassion


Русалочка / Фото RevsPassion


Рапунцель / Фото RevsPassion 