Теперь каждую пятницу на тарелках ее детей появляются настоящие шедевры – яркие домики, веселые животные и неординарные сказочные мотивы. И для этого мама использует обычные продукты, такие как рис, различные овощи и фрукты, бобовые, сыр и иногда соусы.
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Как все началось
Как ни странно, но раскрыть свой творческий потенциал Ревати помогли капризы ее дочерей-близнецов. Однажды в пятницу они отказывались идти в школу, и чтобы как-то поощрить их, она решила приготовить им что-то необычное.
Увидев милый обед, который был упакован для них, они были такими взволнованными, что немедленно собрали свои рюкзаки, чтобы пойти в школу. Они начали требовать тематический обед по пятницам, и я не могла им отказать,
– рассказывает мама.
Обед в школу / Фото RevsPassion
С тех пор Ревати создает для своих дочерей сбалансированные и уникальные блюда, которые богаты витаминами и микроэлементами, такими крайне необходимыми для детского организма.
Своими работами мама делится на странице в соцсети под псевдонимом RevsPassion.
Сказочные сцены на тарелке
Удивительный автомобиль / Фото RevsPassion
Девочка с собакой на скамейке / Фото RevsPassion
Аист несет младенца / Фото RevsPassion
Девочка читает книгу / Фото RevsPassion
Мишки на велосипеде / Фото RevsPassion
Девочка с зонтиком / Фото RevsPassion
Зайчики под деревцем / Фото RevsPassion
Пятнистая коровка / Фото RevsPassion