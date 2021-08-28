Мастер Шеф 11 сезон 1 выпуск: как звезды шоу-бизнеса и известные тиктокеры боролись место на шоу

В 1 выпуске 11 сезона "Мастер Шеф" на кулинарную кухню страны пришло немало умелых поваров-любителей: блогер из деревни, жена Алика Мкртчяна, антикварк с тюремным прошлым и известный танцовщик и певец Амадор Лопес. Кто из них попадет в заветную 20-ку шоу, – узнаем уже скоро!

В 1 выпуске 11 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" мы познакомимся с шеф-поварами любителями, которые решили попробовать свои кулинарные умения на проекте.

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Отбор в топ-50 11 сезона "Мастер Шеф"

Первой в 11 сезоне "Мастер Шеф" со своей едой к судьям кулинарного шоу пошла юная гримерка из Киева - Яна Лескова. Девушка подала Эктору Хименесу-Браво, Оле Мартыновской и Владимиру Ярославскому групер с луком и соусом. Судьи были поражены вкусом блюда, а Эктор отметил, что это одна из самых вкусных рыб за все кастинги шоу. Яна получила от судей "Мастер Шеф" три заветных "да" и брендовый фартук проекта.



Яна Лескова / Фото с инстаграма Мастер Шеф

Михаил Дмитриев – владелец строительного магазина и искусный повар для своей семьи. Парень подал судьям "Мастер Шеф" свиной стейк со спаржей. Хотя соус в блюде был не идеальным и Михаилу еще есть над чем работать, он все же получил от судей шоу белый фартук.



Михаил Дмитриев / Фото с инстаграма Мастер Шеф

Серафим Дерега вопреки правилам строгого отца священника сделал себе несколько тату и пирсинг и пришел на кастинг кулинарного шоу "Мастер Шеф". Забавный парень приготовил для судей медальоны из тунца со спаржей и цуккини. Несмотря на критику от судей "Мастер Шеф", парень все же получил белый фартук и продолжил участие в шоу.



Серафим Дерега / Фото с инстаграма Мастер Шеф

Экстравагантная Александра Иличова появилась перед судьями "Мастер Шеф" с бигудями на волосах. Хотя по профессии девушка сексолог, на проект она пришла, чтобы показать свои умения в гастрономии. Александра приготовила для судей "Мастер Шеф" овоще-фруктовый салат с греческим йогуртом. Блюдо у девушки слишком простое и не смогло открыть для судей все ее кулинарные навыки.

28-летний работник полиции со Львова - Андрей Кадай подал судьям "Мастер Шеф" лосось с горошковым пюре и спаржей. Хоть не все в блюде было идеальным, но три «да» от судей Андрей таки услышал.



Андрей Кадай / Фото с инстаграма Мастер Шеф

Ох и много удивления было на лицах судей "Мастер Шеф", когда на кухню вошла участница "Топ-модель по-украински" Крутова Ярослава. Девушка решила удивить судей проекта своим видением любимого блюда украинцев и приготовила - бол-борщ. Она разделила компоненты блюда и приготовила их различными техниками. Судьи "Мастер Шеф" решили дать девушке шанс и проверить, что ей ближе: кулинария или моделинг.



Ярослава Крутова / Фото с инстаграма Мастер Шеф

А вот Владислав Кулешов давно мечтал стать профессиональным поваром, хотя работает барменом. Также он является счастливым владельцем ульев с пчелами. Запеченный сибас с пюре батата влюбил судей вкусом и они отдали парню белый фартук.



Владислав Кулешов / Фото с инстаграма Мастер Шеф

Мкртчяны не сдаются!

Немалой неожиданностью для судей "Мастер Шеф" стала участница Виталина Мкртчян – жена "бога мяса" и участника "Мастер Шеф. Профессионалы" Алика Мкртчяна! Повар пришел поддержать жену, хоть и очень волновался, ведь не уверен, что справится без Виталины с двумя детьми дома. Фисташковая пахлава от Виталины стала "пропуском" на 11 сезон "Мастер Шеф".



Виталина Мкртчян / Фото с инстаграма Мастер Шеф

А вот диктор Владимир не на шутку рассердил судей "Мастер Шеф", ведь его блюда: брускеты и карпаччо из кабачка были неопрятными. Кроме этого Эктор Хименес-Браво заметил, что парень пришел просто развлечься и прогнал его из кухни шоу.

Даша Евтух из Полтавской области занимается сельским хозяйством и снимает Тик Ток. В этой соцсети у нее более 400 тысяч подписчиков! На проект "Мастер Шеф" девушка пришла, чтобы набраться опыта и в будущем открыть свое заведение. Судьям 11 сезона "Мастер Шеф" Даша приготовила салат с одуванчиками и вареники с грибным соусом. Эктор Хименес-Браво отметил, что салат "топит" ее как кулинара, а вот вареники – другое дело. Судьи сказали блогерше три "да" и дали белый фартук.



Даша Евтух / Фото со страницы Мастер Шеф

Следующая участница уже была на кулинарном шоу "Мастер Шеф", правда, боролась среди профессионалов. Тогда Эктор Хименес-Браво посоветовал девушке попробовать свои силы в любителях и она пришла на 11 сезон с блюдом из мидий и дорадо. Елена Дьяченко получила от судей три "да" авансом, ведь она имеет сильную жажду к обучению и кулинарии.

Большой неожиданностью для судей 11 сезона "Мастер Шеф" стало появление известного танцовщика и певца Амадора Лопеса. Звезда украинского шоу-биза приготовил для судей 11 сезона "Мастер Шеф" чили кон-карне, которое очень понравилось Эктору Хименесу-Браво.



Амадор Лопес / Фото со страницы певца

Певец и танцор получил билет на кулинарный проект в виде белого фартука, но сможет ли он войти в заветную 20-ку "Мастер Шеф", – узнаем уже через неделю!