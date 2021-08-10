Возвращения любителей на кухню "Мастер Шеф" в 11 сезоне проекта ждали сотни тысяч зрителей, ведь этот сезон обещает быть грандиозным!

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Уже с 28 августа, на украинском телеканале СТБ стартует новый 11 сезон кулинарного шоу "Мастер Шеф". Каждую субботу, 20-ка сильнейших кулинаров-любителей страны будет бороться за место на проекте, чтобы получить желанную победу в шоу и возможность учиться в одной из лучших кулинарных школ Франции.

Судейский состав в 11 сезоне "Мастер Шеф" остался неизменным. Возглавляет судейскую тройку Эктор Хименес-Браво, также на проекте остался шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский и основательница первой украинской кулинарной академии – Ольга Мартыновская.

Смотрите тизер к 11 сезону "Мастер Шеф" – видео: