Новый кулинарный проект Мастер Шеф. CELEBRITY: известна дата начала шоу

Сегодня, 24 мая 2021 года стало известно о дате премьеры нового семейного кулинарного шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY". Уже с 12 июля украинские зрители смогут поболеть за любимых звезд и оценить их кулинарное мастерство.

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Новое кулинарное шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY" стартует этим летом – 12 июля. Известно, что ведущими проекта будут Эктор Хименес-Браво и Дмитрий Танкович.

Согласно формату шоу в каждом выпуске "Мастер Шеф. CELEBRITY" известные звезды, актеры, популярные танцоры и семейные пары будут меряться своими кулинарными умениями, чтобы показать свои таланты.

В кулинарных баталиях проекта "Мастер Шеф. CELEBRITY" будут соревноваться такие мегазвезды, как Джамала, Слава Каминская, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Даша Астафьева, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрий Ткач, Виталий Козловский, Мишель Андраде, Сергей и Снежана Бабкины, Александра Зарицкая, Надежда Матвеева, Евгений Кот, Елена Шоптенко.

Лучших кулинаров будут определять судьи, а победитель получит эксклюзивный девайс истинного "Мастер Шефа", который станет предметом зависти среди звезд шоу-бизнеса, — серебряную сковороду!