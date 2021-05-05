Сегодня, 5 мая 2021 года, стало известно о запуске нового кулинарного шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY", в котором впервые на украинском телевидении будут соревноваться самые яркие знаменитости шоу-бизнеса, актеры, телеведущие, танцоры, участники известных шоу и семейные пары.

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Ведущим нового кулинарного проекта "Мастер Шеф. CELEBRITY" будет неизменный судья "Мастер Шеф" – Эктор Хименес-Браво, а компанию ему составит популярный шоумен Дмитрий Танкович.

В каждом выпуске проекта "Мастер Шеф. CELEBRITY" герои шоу будут меряться кулинарным мастерством в двух звездных командах.

Им придется полностью окунуться в неповторимую атмосферу кухни "Мастер Шеф" и посоревноваться в легендарных конкурсах проекта. Например, разгадать "кулинарного крокодила", приготовить блюдо без традиционных комплектующих или же выиграть эстафету, – отметили на официальной странице телеканала СТБ в инстаграм.

Известно, что в новом кулинарном проекте "Мастер Шеф. CELEBRITY" примут участие такие звезды украинского шоу-бизнеса: Джамала, Слава Каминская, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Даша Астафьева, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрий Ткач, Виталий Козловский Мишель Андраде, Сергей и Снежана Бабкины, Александра Зарицкая, Надежда Матвеева, Евгений Кот, Елена Шоптенко.

Победитель "Мастер Шеф. CELEBRITY" получит эксклюзивный приз – серебряную сковороду с гравировкой "Мастер Шеф".