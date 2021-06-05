Финальный выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон: известно, кто победил в кулинарном шоу

В финале кулинарного шоу 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" пять лучших поваров Украины будут соревноваться за место в финале проекта. Кто победит, а кто поедет домой с поражением – узнаем уже сегодня. Не пропустите!

Финальный выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" подготовил для пятерки шеф-поваров очень тяжелое испытание, которое покажет, кто из них действительно достоин идти дальше к победе, а кому не хватит одного шага до заветной цели.

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В первом испытании финального выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" профессионалам нужно перебороть свои самые большие страхи и неудачи, которые в прошлых выпусках принесли им черные фартуки.

В последнем испытании 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" уже не будет черных фартуков – повар сразу отправится домой не справившись с заданием, а до суперфинала дойдут сильнейшие.

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Возвращение ошибок из прошлого – именно так прозвали первое испытание судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

Элеонора Баранова, Виктор Шайдецкий, Николай Люлько, Лилия Стоянова и Владислав Цимбалюк – пятерка лучших поваров Украины, которые сегодня проведут настоящую работу над ошибками, чтобы доказать судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", что это была простая случайность.

Поддержать финалистов 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" пришли участники, которые уже покинули проект: Неля Бадамшина, Игорь Мищенко, Николай Мигаль, Леонид Малюга, Виталик Нужный, Лидия Корниенко, Радек Конечны и остальные 20-ки шоу.

На испытании на Элеонору ждал счетчик электроэнергии, ведь именно на этом испытании девушка получила черный фартук. И это еще не все, из остатков продуктов и шелухи девушке нужно приготовить три блюда: на закуску, обед и десерт.

Для Влада судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" подготовили конкурс "Ребус", ведь именно фоторебусы – слабое место повара. Парню нужно разгадать и приготовить 4 классические блюда, но пробовать и оценивать судьи будут только те, которые Влад отгадает.

На Виктора ждал целый холодильник с уже готовыми блюдами, с которыми нужно приготовить максимальное количество блюд.

У Николая под коробкой-загадкой был кочан кукурузы – ему нужно повторить предмет, а Лилии пройти кулинарной картой мира и создать 4 блюда, которые будут представлять определенные страны на ней. Если судьи отгадают страны по подсказкам в блюде – девушка справилась с заданием.

Турция, Казахстан, Швеция и Австралия – именно к этим странам девушке нужно приготовить вкусные блюда-подсказки для Владимира Ярославского и Эктора Хименеса-Браво.

На приготовление блюд у всех участников будет два часа, а кто справится с поставленными задачами и пройдет в суперфинал узнаем уже через мгновение.

Вердикты на последнем испытании сезона

Первой на вердикты к судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" пошла со своими блюдами Элеонора. Судьи отметили хорошую работу девушки, а еще ее экономное использование ресурсов и продуктов.

Владислав подал судьям три блюда из четырех, чем досадно огорчил Эктора Хименеса-Браво. Поскольку парню помогали участники из 20-ки 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", судьи придирчиво оценивали повара.

Эктор Хименес-Браво не принял у Влада классическое блюдо французской кухни – луковый суп. Устрица Рокфеллер, которую пробовал Владимир Ярославский – была сырая, а десерт чуррос не соответствовал нормам кулинарии.

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Виктор подал судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" эспуму и котлету из переработанного блюда, крокеты с начинкой из бекона и соус айоли, и десерт. Блюда были отлично приготовлены и представлены Эктору Хименесу-Браво, Владимиру Ярославскому и Оле Мартыновской.

Николай весьма неуверенно подал кукурузу состоявшую из карамели и чизкейка, однако судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" похвалили ее и пробовали с удовольствием.

Лилия не смогла правильно приготовить и подать судьям шоу кулинарные подсказки спрятанные в блюдах. Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский не отгадали Швецию (лосось гравлакс), ведь это блюдо из кухни Норвегии, не отгадали еще Казахстан и Австралию. Зато отгадали турецкую пиццу лахмаджун.

По вердиктам судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" в суперфинал вошли Николай Люлько, Виктор Шайдецкий и Элеонора Баранова. Лилия и Владислав покинули кухню 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" за шаг до мечты – суперфинала шоу.

Суперфинал 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы"

Суперфиналисты 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Николай Люлько, Элеонора Баранова и Виктор Шайдецкий в последний раз зашли на кухню проекта через балкон. Именно сегодня станет известно, кто из них победит в шоу и получит звание лучшего шеф-повара Украины в 3 сезоне "Мастер Шеф. Профессионалы" и денежный приз – 1 000 000 гривен.

Элеонора Баранова решила удивить судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" сочетанием азиатской кухни с привкусом Франции, Виктор Шайдецкий – концепцией Киевской кухни, а Николай Люлько провести экскурсию от "Суши до Аляски".

На протяжении всего отведенного времени на приготовление трех блюд: закуска, основное блюдо и десерт, участники пытались обуздать свои нервы и страх, и подать судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" идеальные и изысканные блюда согласно выбранным концепциям.

Отведенные на приготовление 2,5 часа пролетели быстро, а что подали судьям суперфиналисты 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" узнаем прямо сейчас!

Блюда для судей в суперфинале 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы"

Первым к судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" пошел со своей закуской Виктор Шайдецкий – "Подол". Печеная свекла с панна коттой и выпаренным пивом и чипсой. Эктору Хименесу-Браво очень понравилась концепция повара, но к самому блюду у него были вопросы. Панна котта была слишком плотной, да и вкус в закуске были слишком простым.

Что касается основного блюда Виктора, он приготовил рыбу с пищевым золотом, пюре из пастернака и спаржей. Парень посвятил это блюдо киевской набережной. Судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" это блюдо выдалось слишком простым, хоть и вкус был неплохой.

На десерт шеф-повар подал судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" дальнюю копию фонтана на Подоле, в середину которого спрятал "Киевский торт". Десерт был хорошо сбалансированным на вкус, но судьи хотели увидеть больше работы со вкусами.

Элеонора Баранова подала судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" закуску, в которой соединила японскую, азиатскую и базовую французскую кухни. Закуска была из рапанов и топинамбура с сердцем голубя. Владимир Ярославский отметил, что рапаны были жестковаты.

На основное блюдо Эля подала настоящий интертеймент – голубя с розмарином и тимьяном, крокет из печеного сельдерея в глазури с мисо и грибами. Блюдо было в глиняной посуде и благодаря нагреванию трав издавало яркий аромат. Судьи назвали это блюдо идеальным и стоит ли оно победы? Узнаем уже сегодня!

На десерт Эля приготовила судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" грушу с юзу и нуазет, заварной крем с черным шоколадом и мороженым. Презентация была на высоте, но роль мороженого в десерте судьи не поняли. Ольга Мартыновская отметила, что груша и шоколад – неудачный выбор для сочетания в одном десерте.

Николай Люлько подал судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" закуску в виде кораллов – щитовидной железы ягненка и эспумы из устрицы и чернилами осьминога. Эктор Хименес-Браво прокомментировал блюдо, и отметил, что оно слишком насыщено вкусами, но они между собой все-таки сочетаются.

На основное блюдо Николай приготовил судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" черную треску замаринованную в соевом соусе и меде с соусом даши и пюре батат-морковь и топинамбур-фенхель. Еще одно удачное блюдо Николая, судьи буквально съели его полностью.

Вы прыгаете выше головы, – прокомментировала Ольга Мартыновская пробуя блюдо Николая Люлько.

А на десерт судьи пробовали бисквит Дакуаз с цедрой и кофе, малиновое желе с розмарином и мороженое из свеклы под меренгой под названием "Аляска".

Победитель 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы"

После долгих дискуссий судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" определили победителя кулинарного шоу – ею стала Элеонора Баранова. Поздравляем с победой!

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