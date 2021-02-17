Лучшая 20-ка шеф-поваров Украины отобрана и пришло время знакомиться!

Знакомьтесь с лучшей двадцаткой поваров 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", которые будут удивлять нас своими умениями, техниками и кулинарным талантом каждую субботу на телеканале СТБ.

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Игорь Мищенко – 33 года, г. Мукачево.

Стал поваром, потому что мама сказала, что так он всегда будет сытым, а он всегда голоден. Первое место работы – чебуречная. Потом оказался в пиццерии, дальше попал на кухню ресторана. Игорь работает в ресторане "Бульвар". Хоть парню только 33 года, он с 16 лет в кулинарии и 10 лет работает шефом в одном и том же заведении.

Руслан Яковлев – 26 лет, г. Одесса.

Руслан учился на врача, поехал в Испанию подтверждать диплом, но так и не подтвердил. Вернулся в Николаев, где друг предложил ему пойти поработать на кухню, и ему понравилось. В итоге Руслан снова уехал в Испанию уже поваром. Влюбился в девушку с Украины, поэтому вернулся домой, чтобы жениться, после чего начался локдаун.

Профессиональный повар уверен, что сможет превзойти Эктора Хименеса-Браво не только в знаниях испанского языка, но и в кулинарии.

Элеонора Баранова – 25 лет, г. Киев.

Девушка более 10 лет работает на кухне. В 21 год Элеонора стала шефом и работает в одном из элитных ресторанов столицы. Она ломает все стереотипы на кухне своего ресторана, ведь сначала никто не воспринимал ее всерьез, однако девушка доказала, что может быть шефом.

Работает шеф-поваром в ресторане "Fish&Pussycat Sushi Bar" в центре столицы. Любит японскую, мексиканскую, индийскую кухню. Входит в "Топот" – кулинарный проект, где шефы готовят из тех продуктов, которые найдут в походе.

Николай Мигаль – 26 лет, г. Ивано-Франковск.

Николай вырос в многодетной семье, в которой бабушка хвалила его за приготовленные блюда. Эта похвала и укоренила любовь к кухне. После школы окончил кулинарный колледж, попал на практику в хороший ресторан. С тех пор уже 9 лет успешно работает на кухне, был поваром в огромном количестве заведений ― от обычных кафе до ресторанов сетевых отелей, имеет большой опыт работы за рубежом.

Готовил для трех президентов Украины. Сейчас работает в Польше над открытием гостиницы "Рэдиссон". Любит летать на гражданских самолетах, вертолетах, парапланах. Обожает украинскую гастрономическую культуру. Хочет открыть достойную пастотеку в Ивано-Франковске.

Николай пришел на проект 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", чтобы популяризировать украинскую кухню в мире. Шеф-повар кормил почти всех президентов Украины в ресторане, в котором работал – заведение "Франко".

Стелла Клименко – г. Киев.

У Стеллы сейчас свой бизнес: она готовит соусы, маринады, конфитюры, варенье. На кухне начала работать с 16 лет, еще во время учебы на архитектора. У девушки огромный опыт работы в Азии, Польше, Европе на позиции соусье. Открывала заведения во Львове. Была бренд-шефом в ресторане за границей. В Севастополе владела собственной кулинарной детской школой. Мечтает о ресторане, в котором не будет меню, а будут готовить из того, что купили на базаре утром. Ее слабость – это базары и продукты, именно они ее вдохновляют. Так же ее вдохновляют дети – считает их самыми честными критиками. Ведь если детям понравится – то зайдет всем.

Владимир Ярин – 34 года, г. Луцк.

По образованию Владимир – инженер электроприборов, но уже 11 лет работает в заведениях общественного питания. Открывал рестораны, занимался кухнями в больших развлекательных проектах, работал в Киеве, но понял, что спешка и прессинг – это не его. Поэтому он решил открыть собственную пиццерию, где сейчас и работает.

Виктор Шайдецкий – 21 год.

Шеф-повар пришел на проект 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", чтобы утереть нос старому поколению поваров. С 15 лет Виктор работает в ресторане. Сначала отец устроил парня бесплатно на стажировку в один из местных ресторанов, а дальше Виктор начал работать и учиться у лучших шеф-поваров.

Николай Овчаренко – 22 года, г. Киев.

Николай учился в Житомире по специальности повара-бармена. Пошел работать в ресторан грузинской кухни, а потом европейской. Позже бабушка пригласила его в Италию поработать поваром в местном заведении. Через 4 месяца вернулся в Украину и вышел на кухню мексиканского ресторана, где сейчас работает су-шефом.

Радек Конечны – 49 лет.

Радек – бренд-шеф Старгорода, в прошлом выиграл тендер на повара, работал в Германии, Австрии, а 17 лет назад приехал в Украину и влюбился в украинку.

Дмитрий Кузнецов – 30 лет, г. Одесса.

В кулинарии уже 15 лет, работал во многих заведениях. В один момент основал свою фирму, которая помогает открывать рестораны. Сейчас работает в дорогом ресторане в Одессе шеф-поваром. Мечтает открыть кулинарную школу и написать книгу. Считает, что на кухне главный – гость, а все остальные проблемы потом.

Игорь Андрияш – 49 лет, г. Днепр.

Игорь – шоколатье, владелец бренда шоколадных конфет. В свое время с торговли перепрофилировался в шоколатье. Уже 4 года он делает свои конфеты, которые продаются под его торговой маркой по всему миру. Готовит десерты в частном доме. На огороде выращивает девять видов базилика, ягоды и другие продукты для бизнеса. Своим участием хочет показать, что собственное дело начинать никогда не поздно.

Николай Люлько – 30 лет, г. Киев.

Николай начал работать с 7 класса, потому что мама сама воспитывала его и брата, а они не хотели сидеть у нее на шее. Работал в грибной теплице, затем – на строительстве кафельщиком. После школы решил пойти работать в заведения общественного питания, потому что каждые выходные готовил для семьи. Раньше занимался обеспечением питания "правителей" на всех локациях – от дома до яхт.

Николай работает в ресторане "Аляска" в столице. Начал свой путь в кулинарии в ресторане "Велюр", где чистил картошку и делал фреши. За три года парень уже работал в ресторанах закрытого типа, далее – в сети "Черноморка".

Марина Собко – 25 лет, г. Умань.

Работает в популярном ресторане «Queen» шеф-кондитером. Общий стаж работы в кондитерском цехе более десяти лет. Ранее занималась футболом и боксом. На кухню попала случайно. Мечтает представить Украину на чемпионате мира по кондитерскому искусству.

Лидия Корниенко – 41 год, г. Одесса.

Лидия пришла работать на кухню на должность помощника повара. За 4 месяца работы стала су-шефом. 4 года проработала в Харькове, была шефом в сети ресторанов "Париж", бренд-шефом в баре "Рот". Переехала в Одессу, потому что там открывался интересный для нее формат – контактный бар "Нипер Бар", где гости собирают и готовят блюда сами. Сейчас работает су-шефом. Мама троих детей.

Владислав Цимбалюк – 33 года, г. Киев.

Парень работает 10 лет в ресторанном бизнесе, мясник. На работу поваром Владислава вдохновила британская шеф, кулинарные курсы которой показывали по телевизору. С тех пор он 10 лет работал в заведениях общественного питания. Готовил на разных позициях в столичном ресторане «BAO» и в заведениях рангами ниже. На одном месте долго не задерживается, ведь все время хочет учиться новому, с новыми людьми. Сейчас временно без работы. Мечтает открыть свой магазин полуфабрикатов, которому будут доверять.

Виталий Нужный – 27 лет, г. Харьков.

9 лет работает на кухне, в последнее время только бренд-шефом. Преподает в кулинарной школе в Харькове. Знаком со многими участниками шоу "Мастер Шеф. Профессионалы". У него своя философия кулинарии – "додзё". Никогда не будет молчать, и если посчитает решение судей неправильным, готов вызвать на кулинарный поединок каждого из них.

Лилия Стоянова – 33 года, г. Одесса.

Лилия позиционирует себя победительницей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", ведь считает, что у нее есть все качества для настоящего шеф-повара. Девушка работает шеф-поваром в одесском ресторане, где ее считают строгим и справедливым руководителем и шеф-поваром.

Лилия – шеф ресторана "Коллаборация". С 2008 года работает в заведениях общественного питания. Начинала с пицайоло. За 4 года научилась готовить и начала работать су-шефом, затем – шефом. За 13 лет "ставила" кухни за границей и работала в лучших одесских ресторанах. Знает все цеха, но больше всего любит мясо. Мечтает стать лучшим кризисным менеджером в Украине и изменить стереотип, что кулинария – мужская работа.

Неля Бадамшина – 30 лет, г. Кропивницкий.

Неля – шеф заведения в развлекательном центре в Кропивницком.

Девушка закончила профильный техникум, после чего пошла работать в детское кафе. Также работала в Европе, но перед карантином вернулась из Финляндии домой.

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Леонид Малюга – 36 лет, г. Хмельницкий.

18 лет работает шеф-поваром в гостиничном комплексе Хмельницкого. Работал в Украине и даже в Китае, в ресторане украинской кухни. Любовь к кулинарии появилась тогда, когда подростком он с головой погрузился в работу на кухне, чтобы заживить душевные раны из-за неразделенной любви к девушке. И уже через 10 лет эта девушка стала женой Леонида и родила ему дочь.

Парень научился готовить сладости без использования сахара и других аллергенов, ведь у его дочери диатез и тяжелая аллергия. Панна-котта из зеленой гречки в коврике из красной розы – блюдо, которое может съесть дочь шеф-повара и именно его он представил судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

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Владислав Давыденко – 25 лет, г. Киев.

По образованию юрист, обожает футбол, а по призванию – повар. Работает поваром в столице. Очень гордится собой и своими достижениями в кулинарии. От проекта хочет только победы, потому что на меньшее он не согласен.