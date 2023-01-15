Медовик с секретным ингредиентом: оригинальный рецепт
15 января 2023, 10:12Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Обожаете медовик? А если мы скажем, что нереально крутой рецепт этой выпечки, но с особым ингредиентом – попробуйте его!
Невероятно красивый и вкусный торт, который украсит любой стол. Готовить его совсем несложно, а его яркий вид очарует всех.
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Если вас смущает то, что в десерте используется шпинат – не беспокойтесь. Он не имеет выраженного вкуса, только придает выпечке яркий цвет.
Не заменяйте его на химический краситель, используйте естественный.
Рецепт медовика со шпинатом
- Время: 5 – 6 часов
- Порции: 6 – 8
– 5 куриных яиц;
– 250 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 125 граммов меда;
– 150 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка соды с горкой;
– 150 граммов шпината;
– 800 – 900 граммов муки.⠀ ⠀
Для крема:
– 500 граммов сливочного сыра;
– 250 миллилитров сливок 33%;
– 100 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Для теста смешиваем яйца, сахар, соль, сливочное масло, мед и ставим на водяную баню. Помешивая, держим, пока масса не станет однородной.
- Добавляем соду и постоянно перемешиваем, держим на огне 1 – 2 минуты. Снимаем с огня, добавляем измельченный в блендере шпинат и перемешиваем. Оставляем на 15 минут.
- Постепенно просеиваем муку и замешиваем очень мягкое тесто, которое будет немного липнуть в руки. Формируем 6 или 8 шариков и убираем в холодильник на 1 час.
- Тонко раскатываем каждый шарик на пергаменте и накалываем вилкой. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 5 минут.
- Даем остыть и вырезаем лепешки желаемой формы. Остатки измельчаем в блендере до крошки.
- Для крема сливочный сыр, холодные сливки и сахарную пудру взбиваем миксером до загущения. ⠀
- Коржи и бока торта смазываем кремом, обсыпаем крошкой и убираем в холодильник как минимум на 3 – 4 часа, а лучше на ночь.
Приятного тебе аппетита!