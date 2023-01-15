Медовик із секретним інгредієнтом: оригінальний рецепт

Обожнюєте медовик? А якщо ми скажемо, що має нереально крутий рецепт цієї випічки, але з особливим інгредієнтом – спробуйте його!

Неймовірно гарний та дуже смачний торт, який прикрасить будь-який стіл. Готувати його зовсім нескладно, а його яскравий вигляд зачарує усіх.

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Якщо вас бентежить те, що у десерті використовується шпинат – не хвилюйтеся. Він не має вираженого смаку, лиш додає випічці яскравого кольору.

Не заміняйте його на хімічний барвник, використовуйте природній.

Рецепт медовика зі шпинатом

Час: 5 – 6 годин

5 – 6 годин Порції: 6 – 8

– 5 курячих яєць;– 250 грамів цукру;– дрібка солі;– 125 грамів меду;– 150 грамів вершкового масла;– 1 чайна ложка соди з гіркою;– 150 грамів шпинату;– 800 – 900 грамів борошна.⠀ ⠀– 500 грамів вершкового сиру;– 250 мілілітрів вершків 33%;– 100 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Для тіста змішуємо яйця, цукор, сіль, вершкове масло, мед та ставимо на водяну баню. Помішуючи, тримаємо поки маса не стане однорідною.

Додаємо соду і постійно перемішуючи, тримаємо на вогні 1 – 2 хвилини. Знімаємо з вогню, додаємо подрібнений у блендері шпинат і перемішуємо. Залишаємо на 15 хвилин.

Поступово просіюємо борошно і замішуємо дуже м'яке тісто, яке буде трішки липнути до рук. Формуємо 6 або 8 кульок та прибираємо у холодильник на 1 годину.

Тонко розкочуємо кожну кульку на пергаменті та наколюємо виделкою. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 5 хвилин.

Даємо охолонути і вирізаємо коржі бажаної форми. Залишки подрібнюємо у блендері до крихти.

Для крему вершковий сир, холодні вершки та цукрову пудру збиваємо міксером до загущення. ⠀

Коржі та боки торта змащуємо кремом, обсипаємо крихтою та прибираємо у холодильник, як мінімум на 3 – 4 години, а краще на ніч.

Смачного!