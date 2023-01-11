Сочетание карамели и нежного бисквита – это такой высокий градус вкусового удовольствия, что устоять перед ним крайне тяжело. Даже если вы не ценитель этого сладкого вида, вам просто стоит попробовать этот торт, чтобы коренным образом изменить свое мнение. Для любителей карамели тоже есть хорошие новости: десерт готовится довольно легко.

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Время: 2 часа

Порций: 8

Карамельное удовольствие / Фото Southern Living

Ингредиенты:

бисквит:

глазурь:

Приготовление:

Две круглые формы для выпечки застилаем пергаментом. Решетки ставим в верхнюю часть духовки, которую разогреваем до 175 градусов.

Муку смешиваем с солью и разрыхлителем.

Масло взбиваем на средней скорости миксера до кремообразного состояния примерно 2 минуты. Медленно добавляем сахар и сливки и взбиваем, пока смесь не станет воздушной.

Отдельно взбиваем яйца, затем добавляем их в смесь.

Взбиваем ванильный экстракт, мучную смесь и пахту. Соединяем смеси, тщательно перемешиваем и разливаем по формам тесто. Выпекаем 30 – 35 минут до золотистого цвета, затем вынимаем бисквиты из форм и даем им остыть.

Беремся за глазурь. Ставим небольшую кастрюлю на огонь, смешиваем в ней коричневый сахар, сливочное масло, пахту, сливки, соль и ваниль. Перемешиваем до закипания смеси и полного растворения сахара. Затем убавляем огонь на минимум и готовим еще 10 минут, тщательно помешивая.

Снимаем глазурь с огня и постоянно помешиваем, пока она не станет густой, это может занять какое-то время.