Международный день каши: секреты вкусной и питательной овсянки

10 октября 2021 , 17:15
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Источник:

24 канал

Ежегодно 10 октября мир отмечает Международный день каши. Впервые праздник отметили в 2009 году по инициативе шотландской благотворительной организации Mary's Meals, чтобы собрать средства и помочь голодающим детям по всему миру.

Каша – прекрасная основа для любого рациона. Крупы имеют много питательных соединений и могут насытить организм на длительный промежуток времени.

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Овсянка – не самая популярная каша в мире. Готовить ее очень легко, а соблюдение нескольких секретов может сделать ее любимцем каждого из нас.

Как приготовить вкусную и полезную овсяную кашу: 4 простых секрета

Овсянка – вкусная и полезная пища / Фото Unsplash

Овсяная каша – это традиционный завтрак для красоты и здоровья, который поможет улучшить внешний вид и продлить молодость. Для приготовления вкусного и полезного завтрака не нужно много усилий или сложных манипуляций.

Выбор продукта

Откажитесь от овсяных хлопьев. Несмотря на скорость и простоту приготовления, такой вариант проигрывает по всем направлениям. Не обязательно варить цельную овсянку перед приготовлением ее лучше измельчить.

Количество воды

Овсяная крупа требует большого количества жидкости, поэтому на стакан зерна нужно брать в 4 раза больше жидкости. Тогда она разваривается, набухает и получается очень вкусной. Малое количество жидкости – одна из самых распространенных ошибок.

Вкус, польза и питательность / Фото Unsplash

Разнообразие

Приложений к овсянке можно придумать множество. Не бойтесь экспериментировать  каким бы ни был ваш любимый рецепт, со временем он надоест.

Порция

Овсянка - из тех блюд, которые можно готовить "наперед", чем мы довольно редко пользуемся. Главное – не забыть добавить немного воды при разогреве.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська