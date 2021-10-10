Международный день каши: секреты вкусной и питательной овсянки

Ежегодно 10 октября мир отмечает Международный день каши. Впервые праздник отметили в 2009 году по инициативе шотландской благотворительной организации Mary's Meals, чтобы собрать средства и помочь голодающим детям по всему миру.

Каша – прекрасная основа для любого рациона. Крупы имеют много питательных соединений и могут насытить организм на длительный промежуток времени.

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Овсянка – не самая популярная каша в мире. Готовить ее очень легко, а соблюдение нескольких секретов может сделать ее любимцем каждого из нас.

Как приготовить вкусную и полезную овсяную кашу : 4 простых секрета

Овсянка – вкусная и полезная пища / Фото Unsplash

Овсяная каша – это традиционный завтрак для красоты и здоровья, который поможет улучшить внешний вид и продлить молодость. Для приготовления вкусного и полезного завтрака не нужно много усилий или сложных манипуляций.

Выбор продукта

Откажитесь от овсяных хлопьев. Несмотря на скорость и простоту приготовления, такой вариант проигрывает по всем направлениям. Не обязательно варить цельную овсянку – перед приготовлением ее лучше измельчить.

Количество воды

Овсяная крупа требует большого количества жидкости, поэтому на стакан зерна нужно брать в 4 раза больше жидкости. Тогда она разваривается, набухает и получается очень вкусной. Малое количество жидкости – одна из самых распространенных ошибок.

Вкус, польза и питательность / Фото Unsplash

Разнообразие

Приложений к овсянке можно придумать множество. Не бойтесь экспериментировать – каким бы ни был ваш любимый рецепт, со временем он надоест.

Порция

Овсянка - из тех блюд, которые можно готовить "наперед", чем мы довольно редко пользуемся. Главное – не забыть добавить немного воды при разогреве.