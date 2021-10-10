Каша – чудова основа для будь-якого раціону. Крупи мають багато поживних сполук та можуть наситити організм на тривалий проміжок часу.

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Вівсянка – чи не найпопулярніша каша у світі. Готувати її дуже легко, а дотримання декількох секретів може зробити її улюбленцем кожного з нас.

Як приготувати смачну і корисну вівсяну кашу: 4 простих секрети

Вівсянка – смачна та корисна страва / Фото Unsplash

Вівсяна каша – це традиційний сніданок для краси і здоров'я, який допоможе поліпшити зовнішній вигляд і продовжити молодість. Для приготування смачного та корисного сніданку не потрібно багато зусиль чи складних маніпуляцій.

Вибір продукту

Відмовтеся від вівсяних пластівців. Незважаючи на швидкість і простоту приготування, такий варіант програє за всіма напрямками. Не обов'язково варити цільну вівсянку – перед приготуванням її краще подрібнити.

Кількість води

Вівсяна крупа вимагає великої кількості рідини, тому на склянку зерна потрібно брати в 4 рази більше рідини. Тоді вона розварюється, набухає і виходить дуже смачною. Мала кількість рідини – одна з найбільш поширених помилок.

Смак, користь та поживність / Фото Unsplash

Різноманітність

Додатків до вівсянки можна придумати безліч. Не бійтеся експериментувати – яким би не був ваш улюблений рецепт, з часом він набридне.

Порція

Вівсянка – з тих страв, які можна готувати "про запас", чим ми доволі рідко користуємося. Головне – не забути додати трішки води при розігріванні.