Что только не придумывают хозяйки к праздничному столу, чтобы было вкусно, сочно и понравилось всем гостям. Часто мы забываем, что на все нужно время, которого перед праздниками слишком мало. Мы подготовили для вас рецепт мяса по-французски, которое вы быстро приготовите, а остальное за вас сделает духовка.

Читайте также Празднуем вкусно: 5 оригинальных рецептов с курочкой для вашего рождественского стола

Мясо по-французски

Время : 45 минут

: 45 минут Порции: 8

Мясо по-французски / скриншот из видео Лизы Глинской

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриного филе или филе индейки;

– 1 килограмм картофеля;

– 150 грамм твердого сыра;

– 3 репчатых луковицы;

– 20 миллилитров масла;

– 15 грамм острой горчицы;

– 100 грамм майонеза;

– 100 грамм сметаны;

– соль;

– белый молотый перец.

Приготовление:

Возьмите противень, в котором вы будете запекать блюдо. Смочите его водой и выложите сверху рукав для запекания – полейте его маслом. Нарежьте мясо ломтями толщиной 1 сантиметр. Сдобрите его специями и выложите на противень одним слоем. Лук нарежьте полукольцами и положите поверх мяса. Очищенный картофель нарежьте тонкими ломтями, выложите поверх лука и посолите. Смешайте сметану, майонез и горчицу. Полученным соусом полейте картофель. На мелкой терке натрите сыр и посыпьте им блюдо. Отправьте противень в духовку при 180 градусах с конвекцией на 25 – 30 минут.

Мясо по-французски готово. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления мяса по-французски: