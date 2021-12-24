Мясо по-французски: сочное блюдо к праздничному столу
24 декабря 2021 , 16:45Читати новину українською
Источник:ютуб Лизы Глинской
Мясо по-французски – это не только вкусное и быстрое блюдо, но и отличный вариант для большого застолья.
Что только не придумывают хозяйки к праздничному столу, чтобы было вкусно, сочно и понравилось всем гостям. Часто мы забываем, что на все нужно время, которого перед праздниками слишком мало. Мы подготовили для вас рецепт мяса по-французски, которое вы быстро приготовите, а остальное за вас сделает духовка.
Читайте также Празднуем вкусно: 5 оригинальных рецептов с курочкой для вашего рождественского стола
Мясо по-французски
- Время: 45 минут
- Порции: 8
Мясо по-французски / скриншот из видео Лизы ГлинскойИнгредиенты:
– 1 килограмм куриного филе или филе индейки;
– 1 килограмм картофеля;
– 150 грамм твердого сыра;
– 3 репчатых луковицы;
– 20 миллилитров масла;
– 15 грамм острой горчицы;
– 100 грамм майонеза;
– 100 грамм сметаны;
– соль;
– белый молотый перец.
Приготовление:
- Возьмите противень, в котором вы будете запекать блюдо. Смочите его водой и выложите сверху рукав для запекания – полейте его маслом.
- Нарежьте мясо ломтями толщиной 1 сантиметр. Сдобрите его специями и выложите на противень одним слоем.
- Лук нарежьте полукольцами и положите поверх мяса.
- Очищенный картофель нарежьте тонкими ломтями, выложите поверх лука и посолите.
- Смешайте сметану, майонез и горчицу. Полученным соусом полейте картофель.
- На мелкой терке натрите сыр и посыпьте им блюдо.
- Отправьте противень в духовку при 180 градусах с конвекцией на 25 – 30 минут.
Мясо по-французски готово. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления мяса по-французски: