Мясо по-французски: сочное блюдо к праздничному столу

Мясо по-французски – это не только вкусное и быстрое блюдо, но и отличный вариант для большого застолья.

Что только не придумывают хозяйки к праздничному столу, чтобы было вкусно, сочно и понравилось всем гостям. Часто мы забываем, что на все нужно время, которого перед праздниками слишком мало. Мы подготовили для вас рецепт мяса по-французски, которое вы быстро приготовите, а остальное за вас сделает духовка.

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Мясо по-французски

Время : 45 минут

: 45 минут Порции: 8

Мясо по-французски / скриншот из видео Лизы Глинской

– 1 килограмм куриного филе или филе индейки;– 1 килограмм картофеля;– 150 грамм твердого сыра;– 3 репчатых луковицы;– 20 миллилитров масла;– 15 грамм острой горчицы;– 100 грамм майонеза;– 100 грамм сметаны;– соль;– белый молотый перец.

Приготовление:

Возьмите противень, в котором вы будете запекать блюдо. Смочите его водой и выложите сверху рукав для запекания – полейте его маслом. Нарежьте мясо ломтями толщиной 1 сантиметр. Сдобрите его специями и выложите на противень одним слоем. Лук нарежьте полукольцами и положите поверх мяса. Очищенный картофель нарежьте тонкими ломтями, выложите поверх лука и посолите. Смешайте сметану, майонез и горчицу. Полученным соусом полейте картофель. На мелкой терке натрите сыр и посыпьте им блюдо. Отправьте противень в духовку при 180 градусах с конвекцией на 25 – 30 минут.

Мясо по-французски готово. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления мяса по-французски: