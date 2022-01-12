Морковный торт с бананом и карамелью: рецепт от кондитера
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Этот торт – находка для сладкоежек! Его хочется печь чуть ли не каждый день. Идеально сочетая в себе вкус грецких орехов, апельсина и соленой карамели, он совсем не надоедает.
Морковный торт с бананом и карамелью
- Время: 24 часа
- Порции: 4 – 6
Читайте также Когда вкусно всем: 3 легких рецепта сытных завтраков для себя и родныхИнгредиенты для бисквита:
– 130 граммов муки;
– 140 граммов сахара;
– ½ чайной ложки молотой корицы;
– 10 граммов разрыхлителя для теста;
– 60 миллилитров апельсинового фреша;
– цедра 1 апельсина;
– 80 миллилитров масла;
– 250 граммов моркови;
– 150 граммов грецких орехов.
Приготовление:
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Подготовьте круглую форму диаметром 18 сантиметров.
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Разогрейте духовку до 170 градусов в режиме "конвекция".
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Смешайте в глубокой емкости мелко натертую морковь, масло, апельсиновый фреш и цедру.
Фото Лизы Глинской
- Добавьте к ингредиентам муку, разрыхлитель, корицу, сахар и обжаренные и мелко нарезанные грецкие орехи.
- Тщательно вымешайте тесто для бисквита, переложите его в форму (дно можно покрыть слоем фольги) и отправьте в духовку на 50 минут.
- Готовый бисквит охладите и, обернув пищевой пленкой, оставьте на ночь при комнатной температуре.
Сырний крем для тортаИнгредиенты:
– 220 граммов творожной массы;
– 80 граммов сгущенки;
– 80 миллилитров жирных сливок;
– 150 граммов сливочного масла (комнатной температуры).
Приготовление:
- В мерном стакане смешайте творожную массу, сгущенное молоко и сливки. Тщательно перебейте массу блендером до максимальной однородной консистенции.
Фото Лизы Глинской
- Добавьте в массу сливочное масло и перемешайте.
- Переложите крем в кондитерский мешок.
Готовим соленую карамельИнгредиенты:
– 100 граммов сахара;
– 30 граммов сливочного масла;
– 120 граммов жирных сливок;
– соль – по вашему вкусу.
Приготовление:
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Высыпьте сахар в сотейник и поставьте на огонь. Прогрейте его до консистенции коричневой карамели и влейте горячие сливки, сливочное масло и соль.
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Осторожно перемешайте карамель и перебейте блендером.
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Отправьте карамель в холодильник на несколько часов. Переложите в кондитерский мешок.
Собираем морковный торт с кремом и карамелью
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Разрежьте бисквит на две равные части. На одну выложите крем, соленую карамель и кусочки банана.
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Накройте ее второй частью бисквита. Снова выложите слой крема, бананов и полейте карамелью.
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Отправьте торт в холодильник.
Фото Лизы Глинской
- Задекорируйте торт кусочками бананов, грецкими орехами и черным шоколадом.
Приятного аппетита!
Текст публикации Лизы Глинской:
Друзья, этому торту хочу уделить особое внимание. Это очень вкусно, как и всё остальное. Кстати, есть идея, сделать подборку рецептов кексов с разными вкусами. Как вам?
Морковный торт с бананом и карамелью
Морковный бисквит:
форма d 18 см
- 130 г муки
- 140 г сахара
- 1/2 ч. л. порошка корицы
- 10 г разрыхлителя
- 60 мл апельсинового фреша
- цедра одного апельсина
- 80 мл растительного масла (рафинированного)
- 250 г моркови (натертой на мелкой терке)
- 150 г обжаренного грецкого ореха
170С, с конвекцией – 45 – 50 минут
Смешать в миске натертую морковь, масло, апельсиновый фреш, цедру. Добавить к ним: муку, порошок корицы, разрыхлитель, сахар и обжаренные дробленые грецкие орехи. Перемешайте. Уложите тесто в форму. Дно можно застелить фольгой. Выпекать в разогретой до 170С духовке (с конвекцией) – 50 минут. Готовый бисквит охладить. Обернуть пищевой пленкой и оставить при комнатной t на ночь.
Творожный крем с апельсином:
- 220 г творожной массы (ж – 9%)
- 80 г сгущённого молока
- 80 мл сливок (ж 30 – 35%)
- 150 г сливочного масла (комнатной t)
Смешать в мерном стакане творожную массу, сгущенное молоко и сливки. Пробить погружным блендером до максимально однородной консистенции.
Добавить взбитое сливочное масло, перемешать. Переложите крем в кондитерский мешок.
Соленая карамель:
- 100 г сахара
- 30 г сливочного масла
- 120 мл сливок (ж 30 – 35%)
- соль
Засыпьте сахар в сотейник, нагрейте до состояния темной карамели, добавьте горячие сливки, сливочное масло и соль. Перемешайте. Пробейте погружным блендером. Уберите карамель в холодильник на несколько часов. Переложите в кондитерский мешок.
Сборка торта:
- Разрежьте бисквит на две равные части, на одну положите крем, соленую карамель и кусочки банана, накройте сверху второй половиной бисквита.
- На нее выложите крем, карамель и банан. Уберите торт в холодильник на несколько часов.
- Задекорируйте морковный торт кусочками банана, карамелью, грецким орехом и черным шоколадом.