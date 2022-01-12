Морковный торт с бананом и карамелью

  • Время: 24 часа
  • Порции: 4 – 6

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Приготовление:

  1. Подготовьте круглую форму диаметром 18 сантиметров.

  2. Разогрейте духовку до 170 градусов в режиме "конвекция".

  3. Смешайте в глубокой емкости мелко натертую морковь, масло, апельсиновый фреш и цедру.


Фото Лизы Глинской

  1. Добавьте к ингредиентам муку, разрыхлитель, корицу, сахар и обжаренные и мелко нарезанные грецкие орехи.
  1. Тщательно вымешайте тесто для бисквита, переложите его в форму (дно можно покрыть слоем фольги) и отправьте в духовку на 50 минут.
  1. Готовый бисквит охладите и, обернув пищевой пленкой, оставьте на ночь при комнатной температуре.

Сырний крем для торта

Приготовление:

  1. В мерном стакане смешайте творожную массу, сгущенное молоко и сливки. Тщательно перебейте массу блендером до максимальной однородной консистенции.


Фото Лизы Глинской

  1. Добавьте в массу сливочное масло и перемешайте.
  1. Переложите крем в кондитерский мешок.

Готовим соленую карамель

Приготовление:

  1. Высыпьте сахар в сотейник и поставьте на огонь. Прогрейте его до консистенции коричневой карамели и влейте горячие сливки, сливочное масло и соль.

  2. Осторожно перемешайте карамель и перебейте блендером.

  3. Отправьте карамель в холодильник на несколько часов. Переложите в кондитерский мешок.

Собираем морковный торт с кремом и карамелью

  1. Разрежьте бисквит на две равные части. На одну выложите крем, соленую карамель и кусочки банана.

  2. Накройте ее второй частью бисквита. Снова выложите слой крема, бананов и полейте карамелью.

  3. Отправьте торт в холодильник.


Фото Лизы Глинской

  1. Задекорируйте торт кусочками бананов, грецкими орехами и черным шоколадом.

Приятного аппетита!

Текст публикации Лизы Глинской:

Друзья, этому торту хочу уделить особое внимание. Это очень вкусно, как и всё остальное. Кстати, есть идея, сделать подборку рецептов кексов с разными вкусами. Как вам?⁣

Морковный торт с бананом и карамелью⁣

Морковный бисквит:⁣
форма d 18 см⁣

  • 130 г муки⁣
  • 140 г сахара⁣
  • 1/2 ч. л. порошка корицы⁣
  • 10 г разрыхлителя⁣
  • 60 мл апельсинового фреша⁣
  • цедра одного апельсина⁣
  • 80 мл растительного масла (рафинированного)⁣
  • 250 г моркови (натертой на мелкой терке)⁣
  • 150 г обжаренного грецкого ореха⁣

170С, с конвекцией – 45 – 50 минут⁣

Смешать в миске натертую морковь, масло, апельсиновый фреш, цедру. Добавить к ним: муку, порошок корицы, разрыхлитель, сахар и обжаренные дробленые грецкие орехи. Перемешайте. Уложите тесто в форму. Дно можно застелить фольгой. Выпекать в разогретой до 170С духовке (с конвекцией) – 50 минут. Готовый бисквит охладить. Обернуть пищевой пленкой и оставить при комнатной t на ночь. ⁣

Творожный крем с апельсином:⁣

  • 220 г творожной массы (ж – 9%)⁣
  • 80 г сгущённого молока⁣
  • 80 мл сливок (ж 30 – 35%)⁣
  • 150 г сливочного масла (комнатной t)⁣

Смешать в мерном стакане творожную массу, сгущенное молоко и сливки. Пробить погружным блендером до максимально однородной консистенции. ⁣
Добавить взбитое сливочное масло, перемешать. Переложите крем в кондитерский мешок. ⁣

Соленая карамель:⁣

  • 100 г сахара⁣
  • 30 г сливочного масла⁣
  • 120 мл сливок (ж 30 – 35%)⁣
  • соль⁣

⁣Засыпьте сахар в сотейник, нагрейте до состояния темной карамели, добавьте горячие сливки, сливочное масло и соль. Перемешайте. Пробейте погружным блендером. Уберите карамель в холодильник на несколько часов. Переложите в кондитерский мешок. ⁣

Сборка торта:⁣

  • Разрежьте бисквит на две равные части, на одну положите крем, соленую карамель и кусочки банана, накройте сверху второй половиной бисквита. ⁣
  • На нее выложите крем, карамель и банан. Уберите торт в холодильник на несколько часов. ⁣
  • Задекорируйте морковный торт кусочками банана, карамелью, грецким орехом и черным шоколадом.