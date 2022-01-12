Морковный торт с бананом и карамелью

Время: 24 часа

24 часа Порции: 4 – 6

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Ингредиенты для бисквита:

– 130 граммов муки;

– 140 граммов сахара;

– ½ чайной ложки молотой корицы;

– 10 граммов разрыхлителя для теста;

– 60 миллилитров апельсинового фреша;

– цедра 1 апельсина;

– 80 миллилитров масла;

– 250 граммов моркови;

– 150 граммов грецких орехов.

Приготовление:

Подготовьте круглую форму диаметром 18 сантиметров. Разогрейте духовку до 170 градусов в режиме "конвекция". Смешайте в глубокой емкости мелко натертую морковь, масло, апельсиновый фреш и цедру.



Фото Лизы Глинской

Добавьте к ингредиентам муку, разрыхлитель, корицу, сахар и обжаренные и мелко нарезанные грецкие орехи.

Тщательно вымешайте тесто для бисквита, переложите его в форму (дно можно покрыть слоем фольги) и отправьте в духовку на 50 минут.

Готовый бисквит охладите и, обернув пищевой пленкой, оставьте на ночь при комнатной температуре.

Сырний крем для торта

Ингредиенты:

– 220 граммов творожной массы;

– 80 граммов сгущенки;

– 80 миллилитров жирных сливок;

– 150 граммов сливочного масла (комнатной температуры).

Приготовление:

В мерном стакане смешайте творожную массу, сгущенное молоко и сливки. Тщательно перебейте массу блендером до максимальной однородной консистенции.



Фото Лизы Глинской

Добавьте в массу сливочное масло и перемешайте.

Переложите крем в кондитерский мешок.

Готовим соленую карамель

Ингредиенты:

– 100 граммов сахара;

– 30 граммов сливочного масла;

– 120 граммов жирных сливок;

– соль – по вашему вкусу.

Приготовление:

Высыпьте сахар в сотейник и поставьте на огонь. Прогрейте его до консистенции коричневой карамели и влейте горячие сливки, сливочное масло и соль. Осторожно перемешайте карамель и перебейте блендером. Отправьте карамель в холодильник на несколько часов. Переложите в кондитерский мешок.

Собираем морковный торт с кремом и карамелью

Разрежьте бисквит на две равные части. На одну выложите крем, соленую карамель и кусочки банана. Накройте ее второй частью бисквита. Снова выложите слой крема, бананов и полейте карамелью. Отправьте торт в холодильник.



Фото Лизы Глинской

Задекорируйте торт кусочками бананов, грецкими орехами и черным шоколадом.

Приятного аппетита!

Текст публикации Лизы Глинской:

Друзья, этому торту хочу уделить особое внимание. Это очень вкусно, как и всё остальное. Кстати, есть идея, сделать подборку рецептов кексов с разными вкусами. Как вам?⁣

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Морковный торт с бананом и карамелью⁣

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Морковный бисквит:⁣

форма d 18 см⁣

130 г муки⁣

140 г сахара⁣

1/2 ч. л. порошка корицы⁣

10 г разрыхлителя⁣

60 мл апельсинового фреша⁣

цедра одного апельсина⁣

80 мл растительного масла (рафинированного)⁣

250 г моркови (натертой на мелкой терке)⁣

150 г обжаренного грецкого ореха⁣

170С, с конвекцией – 45 – 50 минут⁣

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Смешать в миске натертую морковь, масло, апельсиновый фреш, цедру. Добавить к ним: муку, порошок корицы, разрыхлитель, сахар и обжаренные дробленые грецкие орехи. Перемешайте. Уложите тесто в форму. Дно можно застелить фольгой. Выпекать в разогретой до 170С духовке (с конвекцией) – 50 минут. Готовый бисквит охладить. Обернуть пищевой пленкой и оставить при комнатной t на ночь. ⁣

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Творожный крем с апельсином:⁣

220 г творожной массы (ж – 9%)⁣

80 г сгущённого молока⁣

80 мл сливок (ж 30 – 35%)⁣

150 г сливочного масла (комнатной t)⁣

Смешать в мерном стакане творожную массу, сгущенное молоко и сливки. Пробить погружным блендером до максимально однородной консистенции. ⁣

Добавить взбитое сливочное масло, перемешать. Переложите крем в кондитерский мешок. ⁣

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Соленая карамель:⁣

100 г сахара⁣

30 г сливочного масла⁣

120 мл сливок (ж 30 – 35%)⁣

соль⁣

⁣Засыпьте сахар в сотейник, нагрейте до состояния темной карамели, добавьте горячие сливки, сливочное масло и соль. Перемешайте. Пробейте погружным блендером. Уберите карамель в холодильник на несколько часов. Переложите в кондитерский мешок. ⁣

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Сборка торта:⁣