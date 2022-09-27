Ценим свое время: как очень быстро почистить чеснок

Чеснок – незаменимый компонент для многих блюд. Лишь изредка нам нужно большое его количество, но чистка даже нескольких зубчиков может стать неприятной проблемой.

Кухня – это место, где каждый из нас отдыхает от повседневных забот и наслаждается привычной рутиной. Впрочем, полезные лайфхаки всегда пригодятся, ведь все хотят облегчить привычные процессы.

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Чистка чеснока – это не то дело, на которое хочется тратить время и усилия. Давайте посмотрим на способы, которые позволят получить очищенные зубчики чеснока быстро и легко.

Нож

Один из самых популярных способов, которым пользуются даже шеф-повара с мировым именем. Все, что нам нужно – это нож с широким лезвием.

Популярный способ чистки чеснока/ Фото Unsplash

Прижимаем зубчик к доске лезвием, сильно бьем – и готово! Конечно, этот способ требует некоторых тренировок, но овладев им, вы никогда не пожалеете.

Микроволновка

Сегодня микроволновая печь есть на каждой кухне. Она выполняет много функций, но кроме того, с ее помощью можно почистить чеснок.

Выкладываем нужное количество зубчиков чеснока в небольшую емкость, устанавливаем мощность на 800 Вт и включаем на 15 секунд. После этой процедуры кожура чеснока должна сниматься легко и быстро.

Вода

Этим способом опытные хозяйки пользуются издавна. Берем миску, наливаем воду до половины и кладем в нее зубчики чеснока. Уже через 5 минут после замачивания кожура должна отставать от чеснока сама.