Готовить нужно не всегда: можно ли есть сырую свеклу

Свекла – один из частых ингредиентов блюд, которые мы готовим. Обычно мы еt варим, но оказывается, что этот шаг не обязателен.

Готовить свеклу – один из самых простых кулинарных процессов. Кладем овощ в кипяток, варим, пока он не станет мягким – и дело сделано.

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Но оказывается, что варить свеклу – не такой уж обязательный процесс, хотя все мы к нему привыкли. Употреблять ее можно и в сыром виде, и для этого есть несколько простых опций.

Свеклу не всегда нужно готовить / Фото Pixabay

Сырая свекла богата калием, марганцем и фолиатами, поэтому неудивительно, что сок свеклы часто используют в смузи и других витаминных коктейлях. Также сырую свеклу можно есть, но для этого нужно немного поколдовать.

Дело в том, что сырая свекла имеет несколько специфический землистый вкус, также стоит отметить аромат. Кроме того, твердость сырой свеклы известна всем, поэтому прежде чем использовать ее в блюдах, следует учесть, для кого мы их будем подавать.

Обычно сырую свеклу используют в различных салатах. Если правильно подобрать заправку и специи, то никаких дискуссий по поводу ее вкуса и аромата не возникнет, и ваш организм сможет получить большую порцию полезных веществ.