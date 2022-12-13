Натурально и разноцветно: какие продукты помогут покрасить тесто

Окрас блюд в неожиданные оттенки – довольно интересный прием, который интересно применять на практике. Не нужно покупать никаких красителей, ведь все необходимое уже есть на вашей кухне.

Натуральные пищевые красители – это отличная опция для тех, кто заботится о своем здоровье и любит кулинарные эксперименты. Давайте посмотрим, какие продукты готовы щедро поделиться своим цветом с нашим тестом и удивить гостей.

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Красный

Если вы хотите придать выпечке яркий красный цвет – это лучше всего сделать с помощью свеклы. Просто нужно выжать из него сок или варить до тех пор, пока вода не станет коричневой.

"Цветные" эксперименты – это всегда интересно / Фото Smaker

Желтый

Для этого случая нужно воспользоваться восточными специями – куркумой или шафраном. Их козырь – интенсивность и яркость цвета. Для того чтобы сделать из них краситель, нужно смочить щепотку спиртом и дать настояться. Затем добавить цедру лимона и убрать в темное место.

Оранжевый

Здесь нам потребуются апельсин или шелуха лука. Цедру фрукта смешиваем с сахарной пудрой и немного провариваем, а затем соединяем с тестом или сладким компонентом блюда.

Из луковой шелухи краситель можно получить обычным провариванием на маленьком огне. Чтобы цвет не был слишком насыщенным, следите за его интенсивностью на этапе варки.

Синий

Один из самых редких цветов домашней выпечки. Получить его поможет переваренный с сахаром черничный сок или отвар из краснокочанной капусты. Надо опустить капусту в воду и кипятить около 5 минут, пока вода не станет темно-синего цвета.

Зеленый

Наилучший вариант – листья шпината. Только нужно быть готовым к тому, что для красителя его нужно много.

Варим шпинат под крышкой, чтобы стебли стали очень мягкими. Затем мякоть следует сцедить, измельчить и смешать с целевым компонентом.