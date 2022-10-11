Как загустить соус: простые лайфхаки, которые спасут ситуацию

Соус – вкусное и ароматное дополнение к большому количеству блюд. О том, как его правильно приготовить и избежать распространенных ошибок – узнайте в материале.

При приготовлении соуса иногда может случиться такая неприятность как слишком редкая консистенция. И это можно очень легко исправить!

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Как загустить соус: р ецепты без муки

Стандартным решением для сгущения соусов является добавление муки. Обычно для этого его вливают в бульон, перемешивают и готово. Однако иногда не нужно добавлять никаких ингредиентов, достаточно дать лишней воде испариться из блюда, и консистенция соуса изменится.

Незаменимое дополнение / Фото pexels

Что еще можно добавить в блюдо?

Желток идеально подходит для загущения. Все, что вам нужно сделать, это добавить его в основание и варить, постоянно помешивая. Однако при этом важно не нагреть соус на сильном огне, иначе желтки быстро застынут.

Прекрасно сочетается с мясом, рыбой или овощами / Фото pexels

Сливочное масло также является хорошим способом сгущения домашних соусов. Бросаем столовую ложку – и соус меняет консистенцию.