Обязательно пригодится: как правильно заморозить картофельное пюре

Часто возникает ситуация, когда картофельное пюре есть в избытке, а употребить его нет возможности. Что делать в таком случае – читайте в нашем материале.

Картофельное пюре – частый гость на столах украинцев. Оно прекрасно подходит к любому мясу или салатам, без него трудно представить даже праздничные столы.

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Впрочем, иногда каждая предусмотрительная хозяйка готовит несколько больше пюре, чем его действительно нужно. В таком случае не обязательно заставлять всех доедать гарнир, чтобы он не испортился, а попытаться заморозить его. Если вы любите готовить блюда заранее – этот способ тоже хорошо знать.

Как правильно замораживать картофельное пюре

Первое, о чем следует позаботиться при замораживании картофеля – большое количество масла и сливок. Этот отличный дуэт гарантирует не только хорошее замораживание пюре, но и то, что при разогреве картофель будет кремовым и ароматным.

Правда, если вы готовили картофельное пюре на бульоне, то замораживание может оказаться не слишком удачным решением. Конечно, масло и сливки улучшат ситуацию, но обещать лучший результат в таком случае сложно.

Заморозить пюре – хорошая идея / Фото Pixabay

Замораживание картофельного пюре: первый способ

Разделите пюре на порции (можно разложить по стаканам). Выкладываем порции на противень, застеленный пергаментом, и ставим в морозилку на несколько часов, в идеале – на ночь.

Затем порции можно разложить по контейнерам или другим удобным емкостям. Это позволит размораживать пюре только в нужном количестве.

Замораживание картофельного пюре: второй способ

Если нет желания или времени делить пюре на порции, переводим его в пищевой контейнер или большой пакет для замораживания. После этой простой манипуляции посуду с картофелем можно ставить в морозилку.

Стоит только помнить, что размораживать такой картофель сначала нужно в холодильнике, а его объем должен поместиться в привычную для вас посуду.