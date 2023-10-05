Нужно ли мыть капусту: ошибки, которые допускают некоторые хозяйки

В разгар сезона сбора урожая капусты важно узнать, как правильно обращаться с этим овощем. Есть ли необходимость мыть капусту перед дальнейшей обработкой?

О том, нужно ли мыть капусту перед употреблением в пищу каждый задумывался хотя бы раз в жизни. Некоторые считают, что мытье капусты обязательно, а другие убеждены, что это лишний шаг.

Интересно Секреты – простые, результат – фантастический: как довести вкус курочки до идеала

Стоит ли мыть капусту

По общей практике рекомендуется мыть капусту перед использованием. Мытье капусты помогает удалить из нее грязь, пыль, остатки пестицидов, которые могут остаться на поверхности. Особенно если капуста не выращена на собственной грядке и имеет остатки земли или грязи на своих листьях.

Однако есть один немаловажный фактор. Если капуста выращена лично вами или тем, кому вы доверяете и выглядит чистой, нет следов загрязнения, ее можно использовать без предварительного мытья.

Такой известный овощ в Украине / Фото unsplash

Как мыть капусту

Существует много способов промывки капусты. Все зависит от блюда, которое вы готовите. Первым шагом всегда будет мытье или даже очистка верхних слоев листьев.

Далее – нарежьте головку капусты ломтиками нужного размера и окуните их в прохладную воду. По совету USDA (Университета штата Колорадо) добавьте уксус в водяную ванну в соотношении примерно полстакана на каждую чашку воды, гарантируя, что вы избавитесь от бактерий и вредителей.

Если вам нужно нашинковать капусту, окуните предварительно нарезанную капусту в миску с прохладной водой и дайте ей стечь. Оба способа не требуют трудоемкого очищения от кожуры и не затрудняют нарезание капусты для вашего блюда.