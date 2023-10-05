Про те, чи потрібно мити капусту перед споживанням кожен задумувався хоча б раз у житті. Дехто вважає, що миття капусти є обов'язковим, а інші переконані, що це зайвий крок.

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Чи варто мити капусту

За загальною практикою рекомендується мити капусту перед використанням. Миття капусти допомагає видалити з неї бруд, пил, рештки пестицидів, які можуть залишитися на поверхні. Особливо, якщо капуста не вирощена на власній грядці та має залишки землі або бруду на своїх листках.

Проте є один важливий фактор. Якщо капуста вирощена особисто вами або тим, кому ви довіряєте та виглядає чистою, не має слідів забруднення, її можна використовувати без попереднього миття.

Такий відомий овоч в Україні / Фото unsplash

Як мити капусту

Існує багато методів промивання капусти. Все залежить від страви, яку ви готуєте. Першим кроком завжди буде миття чи навіть очищення верхніх шарів листя.

Далі – наріжте головку капусти скибочками потрібного розміру і занурте їх у прохолодну воду. За порадою USDA (Університету штату Колорадо) додайте оцет у водяну ванну у співвідношенні приблизно пів склянки на кожну чашку води, гарантує, що ви позбудетеся бактерій і шкідників.

Якщо вам потрібно нашаткувати капусту, занурте попередньо нарізану капусту в миску з прохолодною водою і дайте їй стекти. Обидва способи не вимагають трудомісткого очищення від шкірки та не ускладнюють нарізання капусти для вашої страви.

Також важливо знати, що потрібно зробити з горіхами перед тим, як їх чистити.