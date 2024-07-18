Секрет лучших поваров мира: надо ли замачивать рис перед варкой

Кажется, что готовить рис совсем не трудно. Однако даже в этом процессе есть свои нюансы.

В частности, кто-то думает, что его надо замачивать. Что это дает, рассказываем далее.

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Надо ли замачивать рис перед приготовлением

Часто на упаковке с рисом можно увидеть фразу, что его нужно промывать перед варкой, пока вода не станет прозрачной.

Однако, например, для приготовления плова лучше придерживаться другого рецепта и не промывать рис, а сразу же замочить его на 1,5 – 4 часа. Время зависит от сорта риса.

При этом воду необходимо хорошенько посолить. Хитрость заключается в том, что замачивать рис нужно в теплой воде. Температура должна составлять 60 – 62 градуса.

Соленая горячая вода лучше всего вымывает крахмал из риса. Поэтому блюдо получится рассыпчатым и вкусным.



Рис можно замачивать перед варкой / Фото Unsplash

Вымыть крахмальную пудру можно и в холодной воде. Однако тогда придется перетирать рис руками, а от этого он может поломаться и впитать больше влаги.

В свою очередь, простое промывание риса водой вообще никакой пользы не несет. Поэтому если ваша цель заключается в том, чтобы приготовить рассыпчатый рис, то его нужно именно замачивать, совсем не промывая.