Рецепт приготовления кукурузы – очень важен. Именно от него зависит вкус и качество блюда.

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Как правильно подготовить кукурузу

Перед варкой кукурузу обязательно надо промыть под чистой проточной водой и удалить все грязные листья. Вы можете не полностью очищать початок от листьев, ведь во время приготовления оно предоставит интересный аромат.

Также желательно замочить кукурузу на час в холодной воде. Для варки лучше всего отобрать початки одинакового размера для того, чтобы они равномерно сварились. Если початки слишком большие, разрежьте их пополам.



Готовить кукурузу – не сложно / Фото Unsplash

Как варить кукурузу

Количество времени приготовления кукурузы зависит от степени ее зрелости:

молодая кукуруза варится 20 – 30 минут,

созревшая кукуруза – 30 – 40 минут.

хорошо созревшие початки – 2 – 3 часа.

Самое главное – не переварить кукурузу, чтобы зерна не начали твердеть.

Как готовить кукурузу: