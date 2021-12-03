Кондитерский шедевр: заварные пирожные шу-шу с двумя шоколадными кремами

За эти изысканные пирожные вы соберете уйму комплиментов, а рецепт у вас будут просить просто наперебой. Гарантируем! Кстати, они отлично заменят торт на праздничной вечеринке.

Талантливый украинский кондитер Лиза Глинская умеет приятно удивить читателей новыми десертами. Признаемся честно, такого пирожного мы еще не пробовали, но обязательно приготовим его дома на Новый год или Рождество.

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Итак, прежде чем начать приготовление внимательно прочитайте рецепт, подготовьте все необходимые ингредиенты.

Рецепт заварных пирожных шу-шу

Время: 1 день

1 день Порции: 6

, что для этого рецепта вам нужно самостоятельно выпечь заварные пирожные шу.



Заварные пирожные шу-шу / Фото Глинской

– 140 граммов сливочного масла;– 150 граммов сахара;– 180 граммов сырых яиц;– 80 миллилитров жирных сливок;– 90 граммов черного шоколада;– 140 граммов муки;– 40 граммов миндальной муки;– 6 граммов разрыхлителя;– 30 граммов какао.

Приготовление:

Смешайте в глубокой посуде все сухие ингредиенты: два вида муки, разрыхлитель и какао.

В чаше миксера взбейте мягкое сливочное масло.

Добавьте к нему сахар и еще раз перемешайте.

Добавьте яйца комнатной температуры.

Отдельно растопите шоколад в сливках и вылейте в яичную массу. Перемешайте.

Высыпьте сухие ингредиенты и перемешайте до однородной консистенции.

Возьмите две прямоугольные формы размером 25х14 сантиметров. Дно заверните в пищевую фольгу.



Скриншот из видео

Разделите бисквитное тесто на две равные половины и переложите в формы.

Выпекайте бисквит в разогретой до 170 градусов духовке в течение 20 – 25 минут.

Готовый бисквит оставьте охлаждаться при комнатной температуре.

Нарежьте бисквит на 6 прямоугольников одинакового размера.

Отправьте их в морозилку.

Готовим шоколадный ганаш

– 100 граммов белого шоколада;– 140 граммов молочного шоколада;– 20 граммов сиропа глюкозы;– 180 миллилитров жирных сливок;– 280 миллилитров жирных сливок.

Приготовление:

Смешайте в мерном стакане 180 миллилитров сливок и сироп глюкозы. Прогрейте их до парообразования.

К горячим сливкам добавьте шоколад и перемешайте до полного растворения.



Скриншот из видео

Влейте вторую часть сливок в шоколадную массу и перебейте блендером до однородной консистенции.

Накройте крем слоем пищевой пленки "в контакт" и отправьте в холодильник на 12 часов.

После стабилизации ганаша, перебейте его миксером до устойчивых пиков.

Переложите ганаш в кондитерский мешок с насадкой "закрытая звезда" диаметром 8 миллиметров.

Готовим шоколадный заварной крем

– 300 миллилитров молока;– 60 граммов сырых желтков;– 20 граммов сахара;– 15 граммов муки;– 15 граммов кукурузного крахмала;– 15 граммов сливочного масла;– 50 граммов черного шоколада.

Приготовление:

Перемешайте яичные желтки с сахаром. Добавьте муку и крахмал и снова перемешайте.

Влейте молоко – перемешайте.

Отправьте кастрюлю со смесью на плиту и при постоянном помешивании доведите массу до кипения.

Кипятите 1 минуту и снимите с плиты.

В горячий крем добавьте сливочное масло, шоколад и перемешайте.

Накройте крем слоем пищевой пленки "в контакт".

Отправьте его в холодильник до полного остывания.

Разомните крем лопаткой и переложите в кондитерский мешок.

Рецепт шоколадной глазури "Гурмэ"

– 500 граммов черного шоколада;– 50 миллилитров масла;– 30 граммов какао-масло.

Приготовление:

Растопите шоколад, влейте в него масло и какао-масло.

Перемешайте глазурь до однородной консистенции.

Собираем десерт из заварных пирожных шу-шу

Срежьте с шу верхушку (около 1/3).



Скриншот из видео

Наполните их заварным кремом.

Накройте и отсадите через кондитерский мешок с насадкой "шапочка" из взбитого ганаша.



Скриншот из видео

Замороженный бисквит проткните деревянными шпажками и окуните в шоколадную глазурь так, чтобы она полностью его покрыла.



Скриншот из видео

Сверху выложите три пирожных шу и отправьте охлаждаться.

Посыпьте десерт какао. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления оригинальных заварных пирожных шу-шу:​