Проект "Grow up: Agro" осуществляется при финансировании Программы USAID по аграрному и сельскому развитию, которую реализуют Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA), Украинский центр содействия инвестициям и торговли (ITFC) и Офис по продвижению экспорта (Export Promotion Office).

Читайте также Как бренды становятся символами качества: истории успеха

После первого года плодотворной работы в рамках проекта открылась новая Украина, богата уникальными производствами, с продукцией, которая отличается своими вкусами, формами и даже подходами к упаковке,

– отмечает Ольга Вергелес, руководитель направления работы с донорскими организациями UBTA.

Главная цель проекта – улучшение производительности и доступа микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) к организованным рынкам сбыта в целевых подотраслях аграрного сектора, который является главным двигателем экономики Украины. Именно это направление в украинском экспорте формирует лидерские позиции нашего государства на международной арене.

Так, развитие микро- и малых предприятий сектора и предоставление возможностей для их роста – стратегически важная задача, учитывая цель быть гарантом продовольственной безопасности.



В каталог вошла продукция десяти отечественных агропроизводителей / Фото UBTA

"Украинская ассоциация бизнеса и торговли присоединилась к проекту по созданию каталога продукции украинских производителей-участников проекта Grow up: Agro с целью их практической поддержки и создания дополнительных возможностей для развития. Украине, действительно, есть что показать как торговым сетям с мировыми именами, так и небольшим европейским магазинчикам. На наш взгляд, этот каталог будет интересным и для крупных и мощных отечественных производителей. Мы надеемся, что "Каталог продукции Украинских производителей" пригодится для рынка, и будем рады знакомству с новыми именами среди украинских производителей", – комментирует Елена Кудляк, исполнительный директор UBTA.

Несмотря на то, что онлайн-каталог был создан только в этом году, знакомство с представителями сектора натолкнуло организаторов на мысль, что ограничить такой глобальный проект годовым сроком – невозможно. Поэтому было решено, что каталог будет постепенно дополняться новыми производителями.