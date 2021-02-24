Часто родители не замечают, сколько и как часто подъедает ребенок, после того, как нормально поела. Далее читайте на украинском.

Яким має бути харчування у дітей?

Ви помічали, скільки разів на день їсть ваша дитина? Що б вам правильно порахувати, нагадаю: все що не вода – їжа. Так скільки?.. У деяких дітей – до 10-11 разів. "Але якщо дитина хоче, вона ж росте" – чую відповідь деяких батьків.

Читайте також Не пропускайте сніданок: чому це важливо для здоров'я

Так, дійсно, дитина повинна їсти достатньо, щоб забезпечити свій фізичний і розумовий розвиток. Оптимальним вважається 5 разів: три основних прийоми їжі і 2 перекусу. Але часто батьки не помічають, скільки і як часто під'їдає дитина, після того, як нормально поїла. Вони плутають нормальні перекуси з безладним під'їданням, коли дитина їсть скільки хоче і що хоче.

Перекуси – це проміжні прийоми їжі між основними. Вони, як правило, меншої калорійності і дозволяють дитині без сильного почуття голоду спокійно дочекатися наступного основного прийому їжі.

Правильним перекусом можна вважати другий сніданок і полуденок. Коли дитина росте, йому потрібно досить багато енергії і, відповідно, це буде пристойний обсяг їжі. І не завжди дитина фізично такий обсяг може здолати за 3-4 прийоми.

Перекуси у ранньому віці – важливі

Харчуючись 5 разів на день, з фіксованими проміжками часу між їжею, приблизно в один і той же час, організм дитини буде краще засвоювати їжу, його травна система буде працювати правильно і апетит завжди буде хорошим.

І дуже важливо пам'ятати, що для перекусів потрібно вибирати правильну їжу і пропонувати її потрібно небагато. Дитина не повинна звикати до частих прийомів їжі між основними прийомами, цим ми можемо привести до надмірного споживання продуктів.

Перекуси повинні доповнювати енергією і поживними речовинами основну їжу, а не вести до переїдання. Хорошим варіантом перекусу буде: фруктовий салат з йогуртом, або просто кілька фруктів; сир з фруктами або ягодами; кисломолочний напій з цільнозерновою булочкою.

Рекомендуємо! Надважливий для організму: що потрібно знати про вітамін В12 і в чому він міститься

Однак часто діти між основними прийомами їжі отримують чипси, цукерки, солодощі. Ці продукти, звичайно, на деякий час заспокоять відчуття голоду, але не дадуть організму цінних інгредієнтів для його розвитку. У таких перекусах, доволі багато цукру, жиру, солі, консервантів, а це небезпечно для здоров'я дитини. Малюкам необхідне повноцінне харчування. Від харчування в ранньому дитинстві буде залежати стан здоров'я в дорослому віці.