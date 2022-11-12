Результат должен быть идеальным: каких ошибок следует избегать при выпечке

Выпечка – это всегда особенные блюда, которыми любят смаковать абсолютно все. Каждый хочет, чтобы результат был идеальным, но есть много ошибок, способных все испортить.

Каждому из нас свойственно ошибаться, а при приготовлении выпечки – и подавно. Но большинство ошибок очень распространены, поэтому ознакомление с ними значительно облегчит процесс и позволит получить отличный результат.

Кстати 8 преимуществ куриных голеней, о которых вы могли не знать

Основные ошибки в процессе приготовления выпечки

Первое, на что обращают внимание профессионалы – ознакомление с рецептом для приготовления. Часто мы пренебрегаем этим простым правилом, которое впоследствии может испортить все.

Соблюдение правил гарантирует идеальный результат / Фото Cookery

Также никогда не следует добавлять ингредиенты "на глаз". Точные цифры в рецепте указаны не просто так, поэтому всегда нужно им следовать.

Кроме того, ни в коем случае нельзя ставить тесто в еще не разогретую духовку, а также открывать ее дверцу во время выпечки. Температура – один из главных факторов успеха, который часто не принимают во внимание.

Сливочное масло нельзя класть в тест сразу из холодильника, а все сухие ингредиенты нужно просеивать. Не стоит забывать и о соли – ее нужно добавлять абсолютно во всю выпечку.