Кожному з нас властиво помилятися, а при приготуванні випічки – й поготів. Але більшість помилок є дуже поширеними, тож ознайомлення з ними значно полегшить процес та дозволить отримати відмінний результат.

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Основні помилки у процесі приготування випічки

Перше, на що звертають увагу професіонали – ознайомлення з рецептом до приготування. Часто ми нехтуємо цим простим правилом, що згодом може зіпсувати абсолютно усе.

Дотримання правил гарантує ідеальний результат / Фото Cookery

Також ніколи не варто додавати інгредієнти "на око". Точні цифри у рецепті вказані не просто так, тому завше потрібно їм слідувати.

Окрім того, у жодному разі не можна ставити тісто у ще не розігріту духовку, а також відкривати її дверцята під час випікання. Температура – один з головних факторів успіху, який часто не беруть до уваги.

Вершкове масло не можна класти до тіста одразу з холодильника, а всі сухі інгредієнти потрібно просіювати. Не варто забувати й про сіль – її потрібно додавати абсолютно до усієї випічки.