Основы здорового ужина

Существует несколько правил здорового ужина, первое из них – это ни в коем случае не пропускать его.

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Ужин – это полноценный прием пищи, а не легкий перекус. Чтобы похудеть и есть нужно правильно выбирать продукты, которые помогут вам еще и улучшить пищеварение, дать мышцам полезные элементы для восстановления и строительства в период сна. Правильный ужин позволит вам не набрать лишний вес и полноценно отдохнуть во время сна.

Пример полезного и полноценного ужина / Фото Кушать

Какой же должен быть полезный ужин?

Вот несколько золотых правил удачного ужина:

Старайтесь всегда ужинать в одно и то же время. Ваш организм привыкнет и сам будет подавать вам знак, что нужно есть.

Ужинайте вовремя. Последний прием пищи должен быть не позднее 2 часов до сна. Если ужинать раньше, ваш организм будет голоден и не позволит спокойно уснуть. Ох эти соблазны перед сном.

Если поужинать непосредственно перед сном, пища будет перевариваться во сне, в результате полноценного отдыха вы не получите.





Пример полезного и полноценного ужина / Фото Блог Метро

Не переедайте. Не нужно есть перед сном большие порции еды. Она не успеет перевариться до сна и будет преследовать тяжесть в желудке.

Соблюдайте баланс белки, жиры, углеводы. На ужин лучше есть продукты с большим содержанием белка и клетчатки. Этим сочетанием вы обеспечите организму нужную "пищу" и силы для здоровья.





Белки, жиры и углеводы / Фото Пинтерест

Следите за калорийностью. Не нужно фанатично высчитывать калорийность блюда, но и забывать о нем тоже не стоит. Если количество потребленных калорий за день будут превышать количество затраченной энергии – избыточного веса не избежать. Как правило, ужин должен составлять по калорийности 20 – 25% от суточного рациона.

Придерживайтесь этих простых правил и будьте здоровы!