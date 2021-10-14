Невероятное наслаждение: как приготовить жареный сыр

14 октября 2021 , 13:20
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Источник:

24 канал

Жареный сыр – это традиционное блюдо чешской и словацкой кухни, которое влюбит каждого своим вкусом. Для его приготовления не надо необычных ингредиентов или кулинарного мастерства, что добавляет ему популярности.

Вкус сыра в панировочных сухарях настолько впечатляет, что блюдо завоевало популярность во всей Европе. Довольно часто жареный сыр даже подают как дополнение к гарниру.

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Рецепт вкусного жареного сыра

Время: 30 минут

Порций: 2

Легкое и вкусное блюдо / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • 400 грамм твердого сыра;
  • 1 яйцо и сухари для панировки;
  • панировочные сухари;
  • соль;
  • черный перец;
  • красный перец;
  • подсолнечное или оливковое масло для жарки.

Приготовление

  1. Нарезаем сыр на ломтики толщиной примерно 1 – 1,5 сантиметра.
  2. Взбиваем яйцо с приправами.
  3. Мокаем сыр в яйцо и обкатываем в сухарях. Жарим несколько минут, чтобы сыр стал мягче, но не расплавился.
  4. Подавать жареный сыр вместе с любимым соусом.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська