Вкус сыра в панировочных сухарях настолько впечатляет, что блюдо завоевало популярность во всей Европе. Довольно часто жареный сыр даже подают как дополнение к гарниру.
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Рецепт вкусного жареного сыра
Время: 30 минут
Порций: 2
Легкое и вкусное блюдо / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 400 грамм твердого сыра;
- 1 яйцо и сухари для панировки;
- панировочные сухари;
- соль;
- черный перец;
- красный перец;
- подсолнечное или оливковое масло для жарки.
Приготовление
- Нарезаем сыр на ломтики толщиной примерно 1 – 1,5 сантиметра.
- Взбиваем яйцо с приправами.
- Мокаем сыр в яйцо и обкатываем в сухарях. Жарим несколько минут, чтобы сыр стал мягче, но не расплавился.
- Подавать жареный сыр вместе с любимым соусом.
Приятного аппетита!