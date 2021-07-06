Лазанья – одно из самых известных макаронных блюд, которыми славится итальянская кухня.

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Безусловно, современная лазанья – это полностью заслуга итальянских кулинаров. Но родилось блюдо много веков назад в Греции, а затем перешло и к римской кухне. "Леганоном" называли посуду, в которой выпекали блюдо из слоев теста, перемазанных соусом. Вкусное блюдо вспоминал даже Цицерон!

Лазанья имеет богатую историю / Фото Unsplash

Рецептов лазаньи в сети множество, а приготовить блюдо не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Ингредиенты:

Листы для лазаньи – 8 штук

Фарш – 450 грам

Томатний соус – 425 грам

Консервированные в собственном соку помидоры – 400 грам

Сыр Рикотта – 425 грам

Сыр Моцарелла – 425 грам

Сыр Пармезан – 0,5 стакана

Лук репчатый – 1 штука

Чеснок – 1 зубчик

Петрушка – 0,5 пучка

Базилик (зелень) – 1 – 2 штуки

Орегано (зелень) – 1 – 2 штуки

Сахар – 1 чайная ложка

Приготовление:

1. Мелко порезать лук и чеснок, натереть Моцареллу.

2. Обжарить на среднем огне фарш, лук и чеснок (8 – 10 минут).

3. Добавить 2 столовые ложки ложки рубленой петрушки, базилик, сахар, томатный соус, консервированные помидоры (размять помидоры вилкой). Помешивая, довести до кипения. Уменьшить огонь, готовить 45 минут (не накрывать крышкой).

4. Разогреть духовку до 175 градусов. Отварить и обсушить листы лазаньи согласно инструкции.

5. В маленькой миске смешать Рикотту, половину Пармезана, орегано и петрушку.

6. В стеклянную форму для запекания выложить половину мясного соуса. Сверху выложить 4 листа лазаньи.

7. На листе выложить половину сырной смеси. Посыпать половиной порции Моцареллы. Повторить слои, заканчивая слоем моцареллы. Сверху посыпать Пармезаном.

8. Накрыть форму фольгой. Готовить мясную лазанью в духовке 30 минут. Снять фольгу и готовить итальянскую лазанью – еще 15 минут. Перед подачей лазанью лучше оставить еще на 15 минут, чтобы она впитала в себя больше вкуса и аромата.