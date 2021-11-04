Нежнее не бывает: рецепт чизкейка с манго без сахара

4 ноября 2021 , 19:13
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Источник:

инстаграм Яны Станишевской

Вы, вероятно, знаете много рецептов чизкейков: от классического Нью-Йорка до шоколадного с малиной. Мы предлагаем вам приготовить его из пюре манго, вы влюбитесь в него с первого кусочка.

Этот десерт подойдет как для сладкоежек, так и для тех, кто пристально следит за своей фигурой, ведь в составе чизкейка нет ни одного грамма сахара.

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Задекорировать выпечку можно свежими ягодами, манговым пюре с мятой или взбитыми сливками.

Рецепт чизкейка с манго

  • Время: 90 минут
  • Порции: 8

Чизкейк с манго / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты для основы:
– 100 г печенья;
– 50 г сливочного масла.
  1. Измельчите печенье в крошку с помощью блендера.
  2. Растопите сливочное масло и соедините с крошкой.
  3. Выложите массу на круглый противень и отправьте выпекаться в духовку на 12 минут при 180 градусах.
Ингредиенты для начинки:
– 800 – 900 г домашнего творога;
– 3 сырых яйца;
– 2 сырых желтка;
– 400 г пюре манго;
– цедра лайма;
– стручок ванили.
  1. Домашний творог перебейте блендером, добавьте яйца и желтки.
  2. Снимите цедру с лайма и перемешайте с творожной массой.
  3. Извлеките семена ванили и добавьте в массу – перемешайте.
  4. Еще раз взбейте массу блендером.
  5. Достаньте корж из духовки.
  6. Вылейте на него творожную массу из манго и разровняйте.

Чизкейк с манго / Фото Яны Станишевской

  1. Выпекайте чизкейк в духовке при 160 градусах в течение 40 – 50 минут.
  2. Охладите готовый чизкейк, достаньте его из формы и нарежьте кусочками. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак