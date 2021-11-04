Нежнее не бывает: рецепт чизкейка с манго без сахара
4 ноября 2021 , 19:13Читати новину українською
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Вы, вероятно, знаете много рецептов чизкейков: от классического Нью-Йорка до шоколадного с малиной. Мы предлагаем вам приготовить его из пюре манго, вы влюбитесь в него с первого кусочка.
Этот десерт подойдет как для сладкоежек, так и для тех, кто пристально следит за своей фигурой, ведь в составе чизкейка нет ни одного грамма сахара.
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Задекорировать выпечку можно свежими ягодами, манговым пюре с мятой или взбитыми сливками.
Рецепт чизкейка с манго
- Время: 90 минут
- Порции: 8
Чизкейк с манго / Фото Яны СтанишевскойИнгредиенты для основы:
– 100 г печенья;
– 50 г сливочного масла.
- Измельчите печенье в крошку с помощью блендера.
- Растопите сливочное масло и соедините с крошкой.
- Выложите массу на круглый противень и отправьте выпекаться в духовку на 12 минут при 180 градусах.
– 800 – 900 г домашнего творога;
– 3 сырых яйца;
– 2 сырых желтка;
– 400 г пюре манго;
– цедра лайма;
– стручок ванили.
- Домашний творог перебейте блендером, добавьте яйца и желтки.
- Снимите цедру с лайма и перемешайте с творожной массой.
- Извлеките семена ванили и добавьте в массу – перемешайте.
- Еще раз взбейте массу блендером.
- Достаньте корж из духовки.
- Вылейте на него творожную массу из манго и разровняйте.
Чизкейк с манго / Фото Яны Станишевской
- Выпекайте чизкейк в духовке при 160 градусах в течение 40 – 50 минут.
- Охладите готовый чизкейк, достаньте его из формы и нарежьте кусочками. Приятного аппетита!