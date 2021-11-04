Нежнее не бывает: рецепт чизкейка с манго без сахара

Вы, вероятно, знаете много рецептов чизкейков: от классического Нью-Йорка до шоколадного с малиной. Мы предлагаем вам приготовить его из пюре манго, вы влюбитесь в него с первого кусочка.

Этот десерт подойдет как для сладкоежек, так и для тех, кто пристально следит за своей фигурой, ведь в составе чизкейка нет ни одного грамма сахара.

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Задекорировать выпечку можно свежими ягодами, манговым пюре с мятой или взбитыми сливками.

Рецепт чизкейка с манго

Время : 90 минут

: 90 минут Порции: 8

Чизкейк с манго / Фото Яны Станишевской

Измельчите печенье в крошку с помощью блендера. Растопите сливочное масло и соедините с крошкой. Выложите массу на круглый противень и отправьте выпекаться в духовку на 12 минут при 180 градусах.

Домашний творог перебейте блендером, добавьте яйца и желтки. Снимите цедру с лайма и перемешайте с творожной массой. Извлеките семена ванили и добавьте в массу – перемешайте. Еще раз взбейте массу блендером. Достаньте корж из духовки. Вылейте на него творожную массу из манго и разровняйте.

– 100 г печенья;– 50 г сливочного масла.– 800 – 900 г домашнего творога;– 3 сырых яйца;– 2 сырых желтка;– 400 г пюре манго;– цедра лайма;– стручок ванили.

Чизкейк с манго / Фото Яны Станишевской