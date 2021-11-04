Цей десерт підійде як для ласунів, так і для тих, хто пильно стежить за своєю фігурою, адже в складі чизкейку не має жодного грама цукру.

Читайте також Корисне осіннє меню: топ-3 страви, які варто додати в раціон

Задекорувати випічку можна свіжими ягодами, манговим пюре з м'ятою або збитими вершками.

Рецепт чизкейку з манго

Час: 90 хвилин

90 хвилин Порції: 8



Чизкейк з манго / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти для основи:

– 100 г печива;

– 50 г вершкового масла.

Подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера.

Розтопіть вершкове масло та з'єднайте з крихтою.

Викладіть масу на кругле деко та відправте випікатися в духовку на 12 хвилин при 180 градусах.

Інгредієнти для начинки:

– 800 – 900 г домашнього сиру;

– 3 сирих яйця;

– 2 сирих жовтки;

– 400 г пюре манго;

– цедра лайма;

– стручок ванілі.

Домашній сир перебийте блендером, додайте яйця та жовтки.

Зніміть цедру з лайма та перемішайте з сирною масою.

Вийміть насіння ванілі та додайте до маси – перемішайте.

Ще раз збийте масу блендером.

Дістаньте корж з духовки.

Вилийте на нього сирну масу з манго та розрівняйте.



Чизкейк з манго / Фото Яни Станішевської

Випікайте чизкейк в духовці при 160 градусах протягом 40 – 50 хвилин.