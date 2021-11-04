Цей десерт підійде як для ласунів, так і для тих, хто пильно стежить за своєю фігурою, адже в складі чизкейку не має жодного грама цукру.

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Задекорувати випічку можна свіжими ягодами, манговим пюре з м'ятою або збитими вершками.

Рецепт чизкейку з манго

  • Час: 90 хвилин
  • Порції: 8


Чизкейк з манго / Фото Яни Станішевської

  1. Подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера.
  1. Розтопіть вершкове масло та з'єднайте з крихтою.
  1. Викладіть масу на кругле деко та відправте випікатися в духовку на 12 хвилин при 180 градусах.
  1. Домашній сир перебийте блендером, додайте яйця та жовтки.
  1. Зніміть цедру з лайма та перемішайте з сирною масою.
  1. Вийміть насіння ванілі та додайте до маси – перемішайте.
  1. Ще раз збийте масу блендером.
  1. Дістаньте корж з духовки.
  1. Вилийте на нього сирну масу з манго та розрівняйте.


Чизкейк з манго / Фото Яни Станішевської

  1. Випікайте чизкейк в духовці при 160 градусах протягом 40 – 50 хвилин.
  1. Охолодіть готовий чизкейк, дістаньте його з форми та наріжте шматочками. Смачного!