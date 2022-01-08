Новое время – новые вкусы: как изменились рождественские традиции украинцев за 150 лет

Рождество – особый праздник для каждой украинской семьи. Его история пропитана традициями, соблюдение которых помогает нам сохранить свою идентичность и самобытность.

У каждой украинской семьи есть особые ритуалы приготовления к Рождеству. Особенно богаты традициями рецепты праздничных блюд.

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Впрочем, не существует ничего, что бы с течением времени не претерпело трансформации. О нарушении традиций речь не идет – они просто наполняются новыми яркими историями.

Привязка к хозяйству

Раньше крестьяне могли позволить себе только то, чем было богато хозяйство. Зимние праздники были периодом самых больших застолий, поэтому каждый готовил все лучшее, что было во дворе.

Рождественский стол всегда особенный / Фото Pinterest

Сегодня же из-за урбанизации изменения в ведении хозяйства произошли просто колоссальные. Все продукты есть в свободном доступе на рынках и магазинах, поэтому каждый охотно может готовить любимые блюда, лишь бы денег хватало.

Одна семья – одна хозяйка

Ранее в заготовке продовольствия на зиму участвовала вся семья, которая могла насчитывать до 20 человек. Под одной крышей могло жить несколько поколений, ведь вместе хозяйничать и легче, и веселее.

А вот за праздничное меню и приготовление всех блюд отвечала старшая хозяйка дома. Младшие девушки и женщины могли помогать, но руководила парадом только она. Сегодня же семьи живут отдельно, поэтому каждый может приготовить собственный рождественский шедевр и угостить им родственников и друзей. .

Мясное разнообразие

Несмотря на доступность всякого мяса, сейчас украинцы на Рождество предпочитают свинину и птицу. Именно блюда из этого мяса сейчас наиболее популярны.

Рождественское угощение / Фото Pinterest

А вот раньше на рождественских столах украинцев царило большее мясное разнообразие. Говядина и баранина свидетельствовали о богатстве крестьянина и подавались на равных со свининой и птицей.

Контроль за порциями

Подача блюд порциями стала распространена в ХХ веке. До этого момента кто сколько и чего съест регламентировал глава семьи – отец.

Он наблюдал, кто сколько ест, кто хочет ухватить самый лакомый кусок, а кто – наоборот – не выказывает восторга от кулинарных стараний хозяйки. Если "порционный этикет" нарушался – отец мог даже пустить в ход длинную деревянную ложку и дать по лбу.

Алкоголь был слабее, выбор – разнообразнее

Веселые праздничные семейные посиделки трудно представить без "согревающих" напитков. Но товар из магазина постепенно вытеснил напитки, сделанные по семейным рецептам.

Наши предки любили насладиться алкоголем, который производили сами: варенуху, спотыкач, остросмотр, кантабас. В моде были и настойки: жиновка, мореловка, рябиновка, доловка. Впрочем, благодаря крафтовым трендам эти традиции возвращаются.