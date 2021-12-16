Нравится каждому: готовим нежные и сочные мафины с курицей.

16 декабря 2021 , 14:39
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Источник:

24 канал

Мафины – это не всегда сладкое к чаю. Эта выпечка удивит любой вкус с солеными добавками.

Мафины с курицей – это удивительное сочетание вкусов, которое будет уместно к любому столу. Готовить их придется много – долго на тарелках они не задерживаются.

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Куриное мясо в сочетании с нежным тестом – это фантастическая вкусовая гамма, которую просто невозможно не полюбить.

Рецепт мафинов с курицей

Время: 1 час

Порций: 4

Удивительный вкус / Фото Pinterest

Ингредиенты

  • 2 штуки куриной грудки;
  • 3 столовых ложки муки;
  • 0,5 стакана молока;
  • 2 яйца;
  • 2 столовые ложки сметаны;
  • 50 грамм твердого сыра;
  • соль, перец, зелень – по вкусу.

Приготовление

  1. Варим комок в соленой воде. После приготовления даем мясу остыть и нарезаем на мелкие кусочки.
  2. Разогреваем духовку до 180 градусов.
  3. Солим, перчим, добавляем зелень и отставляем мясо в сторону.
  4. В большой емкости смешиваем молоко, яйца, сметану и муку.
  5. Вливаем в мясо половину заливной смеси.
  6. Кропим формы для запекания растительным маслом и выливаем смесь с мясом.
  7. Разливаем вторую половину соуса по формочкам.
  8. Запекаем мафины 20 минут.

Приятного аппетита !

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська