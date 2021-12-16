Нравится каждому: готовим нежные и сочные мафины с курицей.
16 декабря 2021 , 14:39Читати новину українською
Источник:24 канал
Мафины – это не всегда сладкое к чаю. Эта выпечка удивит любой вкус с солеными добавками.
Мафины с курицей – это удивительное сочетание вкусов, которое будет уместно к любому столу. Готовить их придется много – долго на тарелках они не задерживаются.
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Куриное мясо в сочетании с нежным тестом – это фантастическая вкусовая гамма, которую просто невозможно не полюбить.
Рецепт мафинов с курицей
Время: 1 час
Порций: 4
Удивительный вкус / Фото Pinterest
Ингредиенты
- 2 штуки куриной грудки;
- 3 столовых ложки муки;
- 0,5 стакана молока;
- 2 яйца;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 50 грамм твердого сыра;
- соль, перец, зелень – по вкусу.
Приготовление
- Варим комок в соленой воде. После приготовления даем мясу остыть и нарезаем на мелкие кусочки.
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Солим, перчим, добавляем зелень и отставляем мясо в сторону.
- В большой емкости смешиваем молоко, яйца, сметану и муку.
- Вливаем в мясо половину заливной смеси.
- Кропим формы для запекания растительным маслом и выливаем смесь с мясом.
- Разливаем вторую половину соуса по формочкам.
- Запекаем мафины 20 минут.
Приятного аппетита !