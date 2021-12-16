Мафіни з куркою – це дивовижне поєднання смаків, яке буде доречним до будь-якого столу. Готувати їх доведеться багато – довго на тарілках вони не затримуються.
Цікаво Здорова альтернатива ковбасі: чому курочка су-від – ідеальний продукт для повноцінного раціону
Куряче м'ясо у поєднанні з ніжним тістом – це фантастична смакова гамма, яку просто неможливо не полюбити.
Рецепт мафінів з куркою
Час: 1 година
Порцій: 4
Дивовижний смак / Фото Pinterest
Інгредієнти
- 2 штуки курячої грудки;
- 3 столові ложки борошна;
- 0,5 стакана молока;
- 2 яйця;
- 2 столові ложки сметани;
- 50 грам твердого сиру;
- сіль, перець, зелень – за смаком.
Приготування
- Варимо грудку у солоній воді. Після приготування даємо м'ясу вистигнути та нарізаємо на дрібні шматочки.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Солимо, перчимо, додаємо зелень та відставляємо м'ясо вбік.
- У великій ємності змішуємо молоко, яйця, сметану та борошно.
- Вливаємо до м'яса половину заливної суміші.
- Кропимо форми для запікання олією та виливаємо суміш з м'ясом.
- Розливаємо другу половину соусу по формочках.
- Запікаємо мафіни 20 хвилин.
Смачного!