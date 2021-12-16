Мафіни з куркою – це дивовижне поєднання смаків, яке буде доречним до будь-якого столу. Готувати їх доведеться багато – довго на тарілках вони не затримуються.

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Куряче м'ясо у поєднанні з ніжним тістом – це фантастична смакова гамма, яку просто неможливо не полюбити.

Рецепт мафінів з куркою

Час: 1 година

Порцій: 4

Дивовижний смак / Фото Pinterest

Інгредієнти

2 штуки курячої грудки;

3 столові ложки борошна;

0,5 стакана молока;

2 яйця;

2 столові ложки сметани;

50 грам твердого сиру;

сіль, перець, зелень – за смаком.

Приготування

Варимо грудку у солоній воді. Після приготування даємо м'ясу вистигнути та нарізаємо на дрібні шматочки. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Солимо, перчимо, додаємо зелень та відставляємо м'ясо вбік. У великій ємності змішуємо молоко, яйця, сметану та борошно. Вливаємо до м'яса половину заливної суміші. Кропимо форми для запікання олією та виливаємо суміш з м'ясом. Розливаємо другу половину соусу по формочках. Запікаємо мафіни 20 хвилин.

Смачного!