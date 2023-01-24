Роковая ошибка, которая испортит блюдо: нужно ли промывать макароны после варки

Каждый из нас уверен в том, что умеет хорошо варить макароны. Но иногда возникают споры, нужно ли промывать их. Пора поставить точку в этой дискуссии.

Есть ли что-нибудь попроще, чем варить макароны? Ответ на этот вопрос кажется тривиальным. Однако при приготовлении этого продукта многие совершают большую ошибку.

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Можно ли промывать макароны после варки

Промывать сваренные макароны холодной водой – непростительное преступление. От дополнительной воды паста теряет свой вкус. Обычно макароны смешиваются с соусом. Мясной болоньезе, карбонара на основе яиц и бекона – повсюду действуют одинаковые правила. Макаронные изделия промывать нельзя!

Как вода влияет на макароны

В процессе промывки из макаронных изделий вымывается крахмал, в результате паста теряет свой вкус, а любой добавленный к ней соус будет просто с нее стекать.

Важнейшая информация о пасте / Фото unsplash

Из этого правила есть только одно исключение: промывать можно только те макароны, которые предназначены для салата. Посредством этого они сохранят свою эластичность и не будут слипаться с другими ингредиентами.

Как правильно варить макароны

Прежде всего нужно взять очень глубокую кастрюлю для отваривания. Это гарантирует, что продукт сможет сразу полностью погрузиться. Но помните: чем больше воды у вас, тем больше соли вам понадобится. Лучшие пропорции – прибавлять 1 столовую ложку соли на каждые 16 чашек воды.

Наслаждение каждый деньу / Фото unsplash

Всегда доводите воду до полного кипения. Когда вода кипит, лапша приготовится быстрее. Перемешайте воду, когда добавляете макароны.

В зависимости от вида макаронных изделий их следует варить от 8 до 10 минут. Однако начните проверять их через четыре минуты, поскольку время может изменяться в зависимости от размера изделия.