Чи є щось простіше, ніж варити макарони? Відповідь на це питання здається тривіальною. Однак при приготуванні цього продукту багато хто робить велику помилку.

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Чи можна промивати макарони після варіння

Промивати зварені макарони холодною водою – непростимий злочин. Від додаткової води паста втрачає свій смак. Зазвичай макарони поєднуються із соусом. М'ясний болоньєзе, карбонара на основі яєць і бекону – всюди діють однакові правила. Макаронні вироби не можна промивати!

Як вода впливає на макарони

У процесі промивання з макаронних виробів вимивається крохмаль, в результаті паста втрачає свій смак, а будь-який доданий до неї соус просто з неї стікатиме.

Найважливіша інформація про пасту / Фото unsplash

З цього правила є лише один виняток: промивати можна лише ті макарони, які призначені для салату. За допомогою цього вони збережуть свою еластичність і не будуть злипатися з іншими інгредієнтами.

Як правильно варити макарони

Перш за все потрібно віддати перевагу дуже глибокій каструлі для відварювання. Це гарантує, що продукт зможе відразу повністю зануритися. Але пам’ятайте: чим більше у вас води, тим більше солі вам знадобиться. Найкращі пропорції – додавати 1 столову ложку солі на кожні 16 чашок води.

Насолода на кожен день / Фото unsplash

Завжди доводьте воду до повного кипіння. Коли вода кипить, локшина приготується швидше. Перемішайте воду, коли додаєте макарони.

Залежно від виду макаронних виробів, їх слід варити від 8 до 10 хвилин. Однак почніть перевіряти їх через чотири хвилини, оскільки час може змінюватися залежно від розміру виробу.