Безопасность превыше всего: какой шаг при добавлении яиц в тесто нельзя пропускать никогда

Яйца – один из наиболее популярных ингредиентов, тем более что приближается Пасха. Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, важно знать об одном секрете.

Наверное, каждый из нас сможет назвать лишь несколько блюд, не требующих добавления яиц. Салаты, намазки, тесто – этот ингредиент играет немаловажную роль во многих рецептах.

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Впрочем, довольно часто хозяйки не знают, как уберечь себя от рисков отравления, особенно это касается именно яиц. Оказаться в больнице после вкусной еды – плохая идея, поэтому каждому следует знать, как это предотвратить.

Как сделать яйца безопасными

Возможно, вам удавалось видеть, как некоторые хозяйки перед использованием яиц всегда обдают их кипятком. В рецептах этот шаг встречается редко, но пропускать его никогда не следует.

Такой необходимый ингредиент / Фото Pexels

Дело в том, что сальмонелла – опасная бактерия, отравление которой часто диагностируют – есть как внутри яйца, так и снаружи. Если хотите уберечь себя и родных от отравления, обязательно ошпаривайте яйца перед использованием, даже если вбиваете сырое яйцо в тесто.

Иногда можно встретить мнение, что яйца из магазина уже чистые, так что их ошпаривать не нужно. На самом же деле ситуация совершенно противоположная: яйца в супермаркетах уже предварительно мыли, что может вызвать рост бактерий.

Вместе с тем помните, что яйцо, которое вы будете обливать кипятком, должно быть комнатной температуры, иначе оно треснет.