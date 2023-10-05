Пышные как облачка – оладьи из яблок до завтрака или на перекус от Клопотенко
5 октября 2023, 10:29Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Яблочные оладьи – отличный вариант для завтрака или перекуса, также их можно готовить на обед и подавать со сметаной. Мы предлагаем попробовать оладьи на кефире.
Оладьи издавна готовили наши бабушки, ведь они очень просты и легки в приготовлении. С добавлением яблок оладьи превращаются в вкусный десерт, а если еще добавить домашнего варенья – объедение.
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Рецепт яблочных оладий на кефире
- Время: 30 минут
- Порции: 2
– 2 яйца;
– 250 граммов кефира 2,5%;
– 160 граммов муки;
– 100 граммов сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли;
– 3 яблока;
– 100 – 150 граммов подсолнечного масла для жарки;
– изюм для подачи.
Приготовление:
- Для приготовления теста на оладьи смешайте просеянную муку, разрыхлитель, соль, сахар и выбейте яйца. Вливаем кефир и венчиком замешиваем все в однородную густую массу. Важно, чтобы тесто было без комочков.
- Моем яблоки, натираем на грубую терку или нарезаем произвольными кусочками. Если кожура у яблок твердая – снимите ее. Перемешиваем яблоки с тестом, чтобы фрукты равномерно распределились.
- Разогреваем сковороду с маслом и выкладываем оладьи. Обжариваем по 1 минуте с каждой стороны. Чтобы удалить лишний жир, перекладывайте оладьи на бумажное полотенце.
- Подавайте блюдо с изюмом и домашней сметаной.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить полезные конфеты в шоколаде.